El Banco de España participa en el segundo fondo de inversión en bonos verdes del BPI

El Banco de España ha informado este lunes de su participación en el segundo fondo de inversión abierto lanzado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) para incentivar la inversión de los bancos centrales en bonos verdes.

Según la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, con esta iniciativa se pretende reforzar la incorporación de objetivos de sostenibilidad medioambiental en la gestión de carteras de inversión por parte de los bancos centrales como respuesta a la creciente demanda de inversiones respetuosas con el clima.

Este fondo, destinado a invertir en bonos denominados en euros, se suma al lanzado con éxito en septiembre de 2019 para bonos denominados en dólares.

En conjunto, ambos fondos gestionarán unos 2.000 millones de dólares (cerca de 1.643 millones de euros) en bonos verdes para bancos centrales, "con una perspectiva de crecimiento considerable", según el Banco de España.

Su objetivo es promover las finanzas sostenibles a través de inversiones en proyectos de energías renovables y eficiencia energética, entre otros, así como impulsar la adopción de las mejores prácticas para profundizar en el desarrollo del mercado de bonos verdes.

Los bonos elegibles por el fondo del BPI deben tener una calificación mínima de 'A-' y cumplir con los principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y/o el Estándar de Bonos Climáticos publicado por la Iniciativa de Bonos Climáticos.

El Banco de España explica que la iniciativa del BPI se enmarca en su compromiso de fomentar las finanzas medioambientalmente sostenibles y las buenas prácticas de inversión en activos verdes, en línea con su participación en la Network for Greening the Financial System (NGFS).

La NGFS es una red que formaron los bancos centrales y supervisores a finales de 2017 para intercambiar experiencias y buenas prácticas, con el doble objetivo de contribuir al desarrollo de la gestión del riesgo climático y medioambiental en el sector financiero y de movilizar la financiación necesaria para realizar una transición hacia una economía sostenible.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, es miembro del Plenario de la NGFS, red a la que el Banco de España se incorporó en abril de 2018.