El Banco de España lanza su laboratorio de datos (BELab)

El Banco de España ha puesto en marcha un laboratorio de datos (BELab) para facilitar el acceso de la comunidad investigadora a microdatos de alta calidad recopilados por la institución, según ha informado este lunes la institución.

BELab comienza su andadura poniendo a disposición de los investigadores los microdatos sobre las empresas no financieras recogidos en la Central de Balances. La difusión de estos datos se ampara en el convenio firmado el pasado 11 de julio entre el Banco de España y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que autoriza el uso controlado o confidencial de esa información.

Al igual que otros laboratorios de entidades del eurosistema, BELab está adherido a la red INEXDA (International Network for Exchanging eXperiences on statistical handling of granular Data) y en él se aplican los protocolos de acceso seguro a datos sensibles. Inicialmente, su uso deberá realizarse de forma presencial en las instalaciones de la sede central del Banco de España, en Madrid, donde se ubica un entorno seguro (laboratorio in situ o 'data room').

Según el Banco de España, los microdatos, que son las piezas básicas de la información estadística, constituyen una "valiosa fuente" de información sobre el comportamiento de los agentes económicos, cuya explotación por los investigadores puede permitir "una mejor y más profunda" comprensión de la realidad.