Banco de España: la banca redujo su rentabilidad al -3,15% en el cuarto trimestre de 2020

Las entidades de crédito que operan en España registraron una rentabilidad de los recursos propios del -3,15% en el cuarto trimestre de 2020, por debajo del trimestre precedente, debido a "factores extraordinarios", según refleja la estadística supervisora publicada este jueves por el Banco de España.

La caída de casi 10 puntos porcentuales en el año se atribuye, sobre todo, a ciertos ajustes contables asociados al proceso de fusión de CaixaBank y Bankia. Excluyendo a este grupo significativo, la ratio mejoraría significativamente respecto al trimestre anterior hasta situarse en -0,97%.

El Banco de España ha explicado que dicho grupo ha reclasificado, al máximo nivel de consolidación, las participaciones de la matriz en la principal entidad bancaria filial del grupo como activos no corrientes en venta, lo que hace que tanto en balance como cuenta de resultados los activos, pasivos y resultados de la filial no se integren de forma global y detallada en cada una de las partidas correspondientes, sino que se concentren en la línea de activos no corrientes en venta en el balance y en la de beneficios y pérdidas de actividades discontinuadas en cuenta de resultados.

Asimismo, señala que se ha cambiado la valoración de esta participación de la matriz que ha pasado de valorarse al coste de adquisición a valorarse a valor razonable menos costes de ventas.

"Esta operación da lugar a modificaciones en múltiples cuentas, que se revertirán previsiblemente cuando se complete la fusión, ya que las aportaciones de la principal entidad bancaria del grupo se integrarán de forma global y detallada con las de la entidad adquiriente para formar las cuentas consolidadas de la entidad resultante", indica el Banco de España.

Este nuevo factor extraordinario, que se añade al que representó el importante deterioro del fondo de comercio de algunas entidades registrado en la primera mitad del año, tampoco tiene repercusión en sus ratios de solvencia, ha resaltado el supervisor.

LA RATIO DE PRÉSTAMOS DUDOSOS MARCA UN NUEVO MÍNIMO

La estadística del Banco de España también refleja que la ratio de préstamos dudosos volvió a reducirse y se colocó en el 2,83%. Se trata de la menor ratio de préstamos dudosos desde que en el tercer trimestre de 2015 comenzó a publicarse esto información, aunque el Banco de España apunta que algunas de las medidas adoptadas por las autoridades están influyendo en el favorable comportamiento de esta ratio.

En concreto, la ratio de préstamos dudosos de las entidades significativas se situó en el 2,93% y la de las menos significativas en el 2,14%.

SUBEN LAS RATIOS DE CAPITAL

Por otra parte, la ratio de capital total de las entidades de crédito que operan en España aumentó en el cuarto trimestre de 2020 al 17,01%, frente al 15,94% del mismo período del año anterior, al tiempo que la ratio de capital de nivel ordinario (CET1) se situó en el 13,50 % y la ratio de Tier 1 ascendió al 14,93%.

La ratio de cobertura de liquidez registró un ligero descenso, situándose en el 194,42%, frente al 195,4% del trimestre precedente, aunque sigue por encima del nivel de un año antes. La ratio de cobertura de liquidez de las entidades significativas se situó en el 186,67%, frente al 316,40% de las menos significativas.

La ratio de apalancamiento aumentó por segundo trimestre consecutivo, situándose en el 5,98%, frente al 5,78% del tercer trimestre del año. Según explica el Banco de España, el aumento se debió a que la tasa de crecimiento del capital de nivel 1 (numerador de la ratio) compensó sobradamente el avance de la exposición total (denominador de dicha ratio).