El Banco de España avisa de las tarjetas de pago revolving: "El peligro es que a veces, las cuotas solo alcanzan a pagar los intereses y amortizan muy poco capital; si no te entregaron la INE tu contrato puede ser anulable"

El Banco de España ha lanzado una advertencia sobre el peligro de las tarjetas de crédito 'revolving'. Aunque se presentan como una forma rápida y fácil de financiación, su uso puede llevar a que la deuda se prolongue durante años.

El principal riesgo, según el supervisor, es que "a veces, las cuotas solo alcanzan a pagar los intereses y amortizan muy poco capital y la devolución de la deuda se alarga más tiempo del esperado".

El peligro es que, a veces, las cuotas solo alcanzan a pagar los intereses y amortizan muy poco capital" Banco de España

Cómo funciona una tarjeta revolving

La peculiaridad de una tarjeta revolving reside en que la deuda se "renueva" mensualmente.

A diferencia de las tarjetas de crédito tradicionales, el saldo disponible disminuye con los pagos de las cuotas, pero aumenta no solo con el uso de la tarjeta, sino también con los intereses, comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

Esto puede generar un peligroso efecto de bola de nieve.

Uno de los principales reclamos de estos productos es la posibilidad de devolver el crédito con mensualidades muy bajas. Sin embargo, si se contrata una cuota reducida, puede que ni siquiera cubra los intereses, que se suman al capital pendiente.

De esta forma, pese a abonar las cuotas, la deuda sigue creciendo, creando una espiral de deuda indefinida que nunca se termina de pagar.

Pixabay Pago con tarjeta de crédito

¿Qué es la información precontractual (INE)?

El Banco de España recuerda que los consumidores tienen derecho a recibir de forma gratuita la Información Normalizada Europea (INE) antes de firmar el contrato. Este documento es esencial para comparar ofertas y tomar una decisión informada.

La entidad debe entregarla en papel o en un soporte duradero que no pueda ser alterado, como un archivo electrónico, y no basta con un simple enlace a una página web.

Si la entidad no ha facilitado esta información precontractual, el contrato de la tarjeta puede ser anulable.

Para ayudar a los usuarios, el Banco de España ofrece en su web un simulador que permite calcular la fecha en la que se terminaría de pagar la deuda y comprobar cómo una cuota demasiado baja puede alargar el proceso indefinidamente.

El debate del efectivo frente a la tarjeta

El uso de las tarjetas se ha consolidado en España, aunque el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido para el 57% de los ciudadanos, una cifra que ha bajado desde el 65% del año anterior, según datos del Banco de España.

La economista María Blanco señala en COPE que para "pequeñas compras" como "un café, el metro o comprar en la máquina de agua, es mejor la tarjeta de débito", para no encontrarse con una deuda inesperada a final de mes con la de crédito.

En este contexto, la gerente de la plataforma Denaria, María Crespo, defiende el uso del dinero en metálico como un mecanismo de libertad. "En Suecia, por ejemplo, se están dando cuenta de que el pago con tarjeta es una manera de coartar la libertad y están intentando volver al efectivo", ha afirmado.

Crespo también ha alertado de que en España "hay leyes que van directamente en contra del efectivo", como la que, según denuncia, impide pagar el alquiler en metálico.

Persona sacando dinero de un cajero

El efectivo es un mecanismo de libertad"

Crespo ha señalado el riesgo estratégico de una dependencia excesiva de los pagos digitales. "Nos contaban el otro día unos suecos que ya no necesitan un ataque de Rusia por medios convencionales. Simplemente con bloquear su sistema electrónico ya tienen bloqueado todo el país", donde el 80% de los pagos son digitales.

A su juicio, "cuanto más se frenen las fuentes de este, más cesión de libertad estamos haciendo. Y eso es lo que no queremos".