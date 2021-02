Ayuso replica a Montero que no es justo el trato a los contribuyentes madrileños cuando levantan la economía del país

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no es justo el trato que se le da a los contribuyentes madrileños cuando la región levanta el empleo de toda España y la economía en la segunda y tercera ola del coronavirus.

"Decía la ministra de Hacienda que no es justa la fiscalidad de Madrid, a mí lo que no me parece justo es que esta comunidad levante el empleo de toda España y que levante la economía del país en la segunda y tercera ola y todavía se trate así al contribuyente madrileño", ha espetado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Para la dirigente regional, no es "justo" tampoco que los empresarios que están viviendo y pagando impuestos en las comunidades socialistas estén "asfixiados a impuestos" mientras se ataca la fiscalidad de Madrid.

Ayuso ha defendido que en la Comunidad tanto el PP como Ciudadanos están "acertando" con su política fiscal "y a lo mejor lo que es justo es que apliquen las mismas recetas" allá donde gobiernan y dejen de "señalar" a su autonomía. "No es justo el trato que se nos da", ha zanjado.