Ayuso: "Madrid está mucho mejor con un gobierno del PP en coalición con Vox"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "arruinar" a las clases medias y vulnerables, mientras que ha destacado que la situación de la Comunidad de Madrid es "mucho mejor con un gobierno del PP en coalición con Vox", cuando en el Ejecutivo regional no hay ningún miembro del partido de Santiago Abascal.

"Es lo que pasa cuando se cae la pancarta del ecologismo feminista resiliente empoderado, y las clases medias españolas y las personas que no pueden ni arrancar una furgoneta porque no se lo pueden permitir se dan cuenta que, como al otro lado del Muro, cuando gobierna la izquierda no hay nada, solo tiranía y pobreza", ha expresado en el pleno de la Asamblea de Madrid al portavoz del PSOE, Juan Lobato.

Ayuso ha culpado al Gobierno de la huelga de los transportistas que tiene "atascada" a la región, después de que España haya estado "mucho tiempo callada por la pandemia".

"Están hundiendo a los madrileños que no pueden afrontar la factura de la luz ante su inacción, insultando a los agricultores y ganaderos, a los que han llamado señoritos, igual que ultraderecha a los transportistas", ha afeado al portavoz socialista, y ha añadido que "el desgaste institucional" del Gobierno "es insoportable".

Por su parte, Lobato ha reprochado a Ayuso que "siga en su burbuja" y no adopte medidas para ayudar a los madrileños, ganaderos o agricultores ante la subida del coste de la luz y de los hidrocarburos.

"Sigue queriendo vivir de humo, de llamar la atención y ya ni sabe si puede hacer otra cosa", ha indicado a Ayuso, a quien ha dicho que los agricultores y ganaderos le han trasladado sus quejas "justas" contra el Gobierno, pero también "su decepción" con ella.