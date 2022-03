Ayuso dice que las ayudas del Gobierno las volverán a pagar los ciudadanos

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha apremiado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte medidas "contundentes" como rebajas de impuestos en lugar de "subvenciones", que suponen que los contribuyentes vuelvan a pagar "de su bolsillo" esas ayudas.

"No se trata de subvencionar sino de permitir que los ciudadanos trabajen honradamente cada mañana, que no tengan que pagar tantos impuestos para que les sea tan caro que no puedan ni siquiera arrancar su furgoneta", ha expresado Ayuso en un acto en Brunete, preguntada por el acuerdo del Ejecutivo con los transportistas de un paquete de medidas de 1.000 millones de euros.

En esta línea, ha recordado que durante la pandemia "se pretendía cerrar todo para luego a través de ayudas minimizar los daños", al tiempo que ha cuestionado "habrá que ver esas ayudas cuando llegan, y qué utilidad tienen".

Esas ayudas, según Ayuso, las pagarán "todos los ciudadanos contribuyentes". "Van a seguir forrándose a impuestos", ha espetado.

"¿Cuántas subvenciones y ayudas va a estar dando el Gobierno, que es además una forma de utilizar el dinero de todos los ciudadanos para paliar esto?", ha lanzado Ayuso, al tiempo que ha confiado en que estas huelgas "paren lo antes posible porque hace falta que el país recupere la normalidad".

Por ello, ha instado al Gobierno a que aplique rebajas fiscales como en otros países o hacerse cargo de "según qué gastos", al igual que la Comunidad de Madrid, que ha congelando la tarifa de agua y transporte.

No obstante, ha señalado que no le satisface esta situación pese a que erosiona al Gobierno porque piensa "en el bien de todos", pero ha subrayado que "con una ayuda y una subvención todo el rato todo el tiempo no se va a solucionar un problema endémico".

"No se pueden pagar tantos impuestos en España por todo", ha remarcado.