Ayuso defiende el periodismo para una "democracia de calidad" y alerta de peligros en desinformación y denuncias falsas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes el papel del periodismo para una "democracia de calidad" y la importancia de una "opinión pública formada e informada", al tiempo que ha alertado de los peligros de la "desinformación, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos".

Lo ha hecho durante la inauguración de la Jornada Nuevo-Nuevo Periodismo, organizada por el Foro Periodismo 2030, donde se ha analizado el presente y el futuro del sector.

La presidenta ha advertido de cómo las "denuncias falsas magnificadas por las redes, las herramientas de ciertos partidos políticos o las injerencias de potencias y grupos extranjeros para controlar la opinión pública" puede volver a los ciudadanos "más intolerantes, más cerrados y tribales", a la vez que también se censura "absurda y automáticamente".

En este punto, ha señalado que la "desinformación" también se debe a la "precariedad del oficio periodístico" y en lo que se ha venido a llamar la "descapitalización del trabajo de escritores, fotógrafos o críticos". "Necesitamos más que nunca un periodismo confiable, que pueda dedicar el tiempo necesario al estudio, investigación y análisis", ha añadido.

Por otro lado, Ayuso ha confesado que le gustaría que su carrera política fue "corta pero intensa". "No he pensado que voy hacer después. Estoy pensando en el presente, tengo claro donde están mis vocaciones, la comunicación y el periodismo son mi vida, pero me interesa defender la libertad en todos los rincones del mundo. No me es ajeno lo que esta sucediendo en el continente americano y creo que no hemos defendido nuestro mejor legado y esta sumido en problemas de narcotráfico, exilio, etcétera", ha añadido.

LAS TECNOLOGÍAS Y EL PERIODISMO

La presidenta madrileña cree que las relaciones, la tecnología y el periodismo siempre han sido complicadas pero "también muy apasionantes". "Las nuevas tecnologías lo que abocan muchos medios es a la transformación o la desaparición y esta no es la primera vez que ocurre", dijo para luego dar ejemplos de la transformación de los medios en las historia.

Para Isabel Díaz Ayuso, "no puede haber democracia de calidad sin periodismo y sin lectores y público que también sean de calidad". "La democracia necesita de una opinión pública formada e informada y esas fueron las claves principales de la Transición, antes de la democracia para prepararla y hacerla posible", ha dicho.

"Necesitamos mas que nunca un periodismo confiable, bien formado e informado y que pueda dedicarle el tiempo necesario al estudio, la investigación y el análisis. Esta es la paradoja de los nuevos tiempos del periodismo escrito, grafico o audiovisual. Los nuevos medios, por un lado más abiertos y plurales, no están exentos de riesgo, la falta de análisis en profundidad, la frivolidad o que se confundan los periodistas con los que no lo son", ha proseguido.

La dirigente madrileño ha abogado por no tener miedo a los avances y a las nuevas formas de hacer periodismo, "pero tampoco caer en el adanismo y perder los siglos de ejercicios que llevamos detrás". "Los periodistas, especialmente los españoles, somos herederos de una estirpe de intelectuales, valientes, patriotas y artistas de la lengua como Larra, Azorín, Ortega o Umbral. Este periodismo literario que es marca España y que no debe perderse sino renacer en las nuevas tecnologías", ha apuntado.

"Los nuevos medios convierten nuestra lengua, el español, en una enorme ventaja con un mercado de 600 millones de hablantes repartidos por el mundo entero. Hablamos y escribimos en una de las cuatro lenguas universales. No las estropeemos, ni dejemos que totalitarios de uno u otro signo perviertan el idioma queriendo convertirlo en instrumento de manipulación de poli ticas identitarias que se quieren vestir de inclusivas o de nuevas formas de censura y la que ha venido a llamarse cancelación. El español la lengua de Cervantes, es lengua de libertad y de la responsabilidad que esta siempre lleva de compañera como Don Quijote llevaba a Sancho, la responsabilidad que nos obliga a la búsqueda de la verdad", ha agregado.

CONTRA "LA ESTRATEGIA TOTALITARIA DE CONTROL A LOS MEDIOS"

Por último, Ayuso ha cargado contra Podemos al señalar que algunos partidos políticos que llegaron prometiendo participación "basan su estrategia totalitaria en el del control de los medios y en que estos sustituyan a los parlamentos que se ocupen o queden convertidos a platos secundarios".

"Esta sustitución de los órganos de representación política por los nuevos medios ha sido una trampa en la que todos hemos caído de una u otra manera. Hasta llegar a extremos, como la ausencia del Parlamento de un presidente del gobierno de la nación durante meses en Estado de alarma o no se nos olvide, ruedas de prensa que eran homilías interminables sin periodistas o con estos pero sin preguntas. La digitalización nos permite llegar a donde no se podía al instante, pero también corre el riesgo de declarar a los periodistas prescindibles y la no presencialidad se quita mucho de lo incisivo del periodismo", ha apostillado.

Por último, la titular del Gobierno regional ha hablado del reto los medios digitales y del futuro, sobre todo de la radiotelevisión pública. "Su necesidad ha de fundamentarse en llegar a donde los medios privados no lleguen y no deben caer en hacerles la competencia desleal ni en la politización o la vanalización. Este debate sereno está pendiente", ha subrayado.

"En el caso de telemadrid desde el Gobierno autonómico queremos una televisión de proximidad, que dé visibilidad a los 179 municipios de la región, que llegue a donde los medios privados no llegan y que esté al mismo tiempo digitalizada porque sabemos que la televisión ahora se consume en los móviles, mucho mas la que es de proximidad. Solo tiene sentido la inversión publica si hacemos una televisión distinta a la que ofrecen los medios privados, que sea un auténtico servicio publico a la altura de los tiempos", ha finalizado Ayuso.

