"La automatización total no funciona, pero la automatización parcial, la que elimina el 70% de los puestos de trabajo y conserva el 30% más cualificado, sí que sirve": Marc Vidal, inversor

El pacto implícito que durante casi un siglo ha sostenido a las economías avanzadas se ha roto. La premisa de que si la economía crece, el empleo también ya no es válida, y la causa es una transformación silenciosa pero estructural impulsada por la inteligencia artificial. Así lo advierte el inversor Marc Vidal, quien señala que esta tecnología está alterando la relación fundamental entre el trabajo humano y la generación de valor económico, una mutación que, según él, está siendo enterrada "bajo capas de ruido y simplificaciones".

La automatización que no despide

La transformación no se presenta como una ruptura dramática, sino como una sucesión de mejoras aparentemente inocuas. "Lo que hay ahora mismo es una sucesión de mejoras aparentemente inocuas, herramientas que ayudan a escribir más rápido, asistentes que completan el código de un software, sistemas que analizan datos en segundos", explica Vidal. Sin embargo, esta búsqueda de la eficiencia tiene una consecuencia directa: si cada persona puede producir más, hacen falta menos personas.

El caso de la fintech sueca Klarna es un claro ejemplo. Su asistente de IA llegó a realizar el trabajo equivalente a 700 empleados de atención al cliente. Aunque la empresa tuvo que recontratar personal ante la caída de la satisfacción del cliente, Vidal subraya la clave del asunto: "La automatización total no funciona, pero la automatización parcial, la que elimina el 60% o 70% de los puestos y conserva el 30% más cualificado, sí que sirve". Esta estrategia, junto a la de no cubrir las vacantes que pueden ser automatizadas, como ha hecho IBM con 8.000 puestos, dibuja un nuevo paradigma laboral.

Robots humanoides trabajando en China

La nueva línea divisoria: ¿inventas o ejecutas?

Para entender quién sobrevivirá en este nuevo entorno, Vidal recurre a Jeff Bezos. El fundador de Amazon traza una línea divisoria que "no pasa entre trabajo manual y trabajo intelectual", una dicotomía que considera "obsoleta". La verdadera frontera, según Bezos, "divide lo que puede definirse de lo que no puede definirse". Las máquinas son imbatibles ejecutando tareas precisas, pero fallan ante lo genuinamente nuevo, ambiguo o sin precedentes.

Bezos lo resume en su forma de entrevistar, donde no pregunta qué sabes hacer, sino qué has creado. "Ponme delante de una pizarra y puedo generar 100 ideas en media hora", afirma el magnate. La implicación, según Vidal, es clara: si tu trabajo reside en imaginar lo que aún no existe o formular preguntas que nadie ha planteado, entras en una categoría resistente a la IA. El problema es que esta categoría, advierte, "no es masiva" ni está diseñada para absorber a toda la fuerza laboral.

Ponme delante de una pizarra y puedo generar 100 ideas en media hora" Marc Vidal Inversor

Alamy Stock Photo Inteligencia artificial

El riesgo oculto del sector servicios

Vidal también desmonta el "espejismo del camarero", la creencia de que las economías basadas en el turismo y los servicios, como la española, están protegidas. Aunque un robot no pueda servir un plato con la misma calidez humana, la mayor parte de las capas del sector son perfectamente automatizables. El experto señala que los trabajadores de cualificación media y alta, como gestores de reservas, departamentos de marketing o analistas de datos turísticos, son "mucho más vulnerables" que el personal de atención directa.

Herramientas de IA ya dominan la gestión de precios en hoteles y aerolíneas (revenue management), el marketing de destino o la atención al cliente multicanal. Según un informe de Goldman Sachs citado por Vidal, hasta un 46% de las tareas de oficina son automatizables. "En una economía como la española, donde el turismo representa más del 12% del PIB, se debería estar prestando más atención a esta capa intermedia", sentencia.

Este fenómeno conduce a lo que el economista del MIT David Author denomina polarización del empleo: un crecimiento en los extremos (alta y baja cualificación) y una erosión de la clase media. La consecuencia es una nueva desigualdad cognitiva entre quienes pueden reinventarse y quienes han sido formados para un juego "cuyas reglas acaban de cambiar sin previo aviso". Vidal concluye con una cita de Alvin Toffler: "Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan cómo aprender, desaprender y volver a aprender".