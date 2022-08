Aumenta el endeudamiento para hacer frente a los gastos cotidianos, ¿cómo podemos evitar acudir a un crédito?

La vida se ha encarecido de manera notable en los últimos meses. Así lo refleja la inflación y los hogares españoles están notando su efecto. El endeudamiento de los españoles ha aumentado para hacer frente a sus gastos cotidianos. 3 de cada 10 tiene que pedir un préstamo o ha incrementado el límite de su tarjeta de crédito. En concreto, es el crédito al consumo el que se ha disparado el doble en tan solo dos años, desde el verano de 2020.

La demanda para financiación del consumo está ya en el 29%. Se trata, principalmente, de pequeños créditos para gastos corrientes del hogar. Casi un tercio de los españoles reconocen que han pedido dinero prestado a familiares en los últimos meses o han aumentado el límite de su tarjeta de crédito incluso para hacer la compra. Con la inflación subyacente por encima del 6 % y el encarecimiento de los créditos, este invierno va a ser duro.

Según el Banco de España, el saldo ha subido hasta los 188.000 euros y la entidad alerta del peligro de los créditos rápidos. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer para evitar acudir a un crédito? ¿Cómo podemos hacer frente en los hogares a los precios desbocados?

Realizar un estudio de ingresos y gastos familiar

En COPE hemos hablado con Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores financieros, que explica que realizar un estudio de nuestros ingresos y gastos puede ayudar. En cuanto a la organización de una familia a nivel económico, "tener un presupuesto familiar y un fondo de emergencia es lo más eficiente que conocemos los profesionales para gestionar las finanzas de una familia".

"Cuando se hace el presupuesto familiar se calcula una cantidad de forma estándar tres meses de consumo en un fondo de emergencia. Este hace como marca de agua, como nivel mínimo que tiene la cuenta corriente", apunta el experto. Cuando comienza a bajar este fondo es la señal de alarma, el momento ajustar gastos que, en muchas ocasiones, no son imprescindibles.

Además, cuando el consumo aumenta y los ingresos no lo hacen de la misma forma, el ahorro va a bajar, teniéndonos que plantear cómo seguir sosteniendo la economía familiar: "Si el nivel de consumo aumenta y veo que el ahorro disminuye y no solo disminuye, sino que entra en negativo, yo ya veo que estoy poniendo en riesgo el futuro de mi familia. Ahí es cuando tengo que tomar la decisión de qué hago, me endeudo, pido un préstamo o reduzco el consumo", añade Amoedo.