Audiencia avala que Prisiones pagara un plus por trabajar más en una huelga

La Audiencia Nacional ha avalado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias repartiera el complemento de productividad entre los funcionarios que hicieron un esfuerzo especial durante la huelga convocada por los sindicatos y no la secundaron.

Así, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la reclamación interpuesta por la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), que recurría ese complemento.

Los funcionarios protagonizaron jornadas de paros en noviembre de 2018 para exigir mejoras salariales y laborales, que fueron comunicadas, mientras que en diciembre llevaron a cabo una huelga encubierta, con bajas masivas.

En ese periodo, los funcionarios que no la secundaron hicieron un sobre esfuerzo, con jornadas más largas, y la administración decidió repartir el complemento de productividad, que fue abonado en paga única y en la nómina de diciembre de 2018.

Prisiones se acogió para ello al Reglamento Penitenciario, que reconoce a la administración la facultad de exigir un mayor número de horas a los funcionarios ante "necesidades excepcionales y justificadas", pero le obliga a compensarles económicamente.

La Audiencia entiende que el sindicato demandante, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, carece de legitimación para recurrirlo, porque no forma parte de la mesa de negociación colectiva y no tiene un interés directo en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, ya que no cumple los requisitos de representatividad en la normativa vigente.