ATA y UPTA piden a grupos que apoyen la reforma de cotizaciones de autónomos

Las asociaciones de autónomos ATA y UPTA han pedido responsabilidad a los grupos políticos ante la votación, mañana, del real decreto que modificará el sistema de cotización de este colectivo, ya que se trata "del mejor acuerdo posible" y beneficiará a 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia.

Así lo han indicado el presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, y el de UPTA, Eduardo Abad, tras reunirse en el Congreso de los Diputados con la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra; el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo; y el portavoz adjunto de los populares en la Cámara Baja, Jaime de Olano.

En ese encuentro, los políticos del PP han explicado a los representantes de los autónomos que mañana votarán a favor de esta reforma, pero que solicitarán la tramitación como proyecto de ley.

Lo ha confirmado Cuca Gamarra en una rueda de prensa en el congreso en la que ha reconocido que aunque respetan la reforma, "es mejorable" y "no es la que hubiera negociado el PP", y por ello ha añadido que es "un punto de partida para introducir las mejores oportunas en la tramitación parlamentaria".

Por su parte, Lorenzo Amor ha agradecido el apoyo a los populares y también que se respeten los términos de un acuerdo en el que se ha trabajado durante muchos meses y que es "el mejor al que podíamos llegar".

Ocho de cada diez autónomos van a pagar igual o menos de lo que pagaban, y lo que pagará el 20 % restante "nada tiene que ver con las primeras cotizaciones que el gobierno nos ponía encima de la mesa", ha añadido el presidente de ATA.

Ha querido pedir a los partidos políticos que "no generen confusión" en la ciudadanía, después de que han visto en redes sociales "algunas tablas que no están en el real-decreto, no son las cotizaciones que tendrán (los autónomos) al año que viene ni las que se han acordado".

En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Eduardo Abad ha recordado que este cambio afecta a 3,3 millones de autónomos y, por ello, ha dicho esperar que "los partidos estén a la altura de las circunstancias".

El actual sistema de cotizaciones es "absolutamente injusto y el nuevo devolverá la justicia contributiva, ya que se cotizará en función de los ingresos anuales", ha añadido el presidente de UPTA, quien ha recordado que la reforma, además, no rebaja la protección social y mejora el cese de actividad de forma sustancial.

Por todo ello ha insistido en pedir responsabilidad a los grupos que, en su opinión, "tienen la obligación de respetar lo que se acuerda en el seno del diálogo social", más aún cuando se trata de un acuerdo "que ha salido por unanimidad de este diálogo mantenido durante estos meses de 2022". EFE

