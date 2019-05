Asprima cree que el sector va a sufrir un "largo parón" con la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio-Gómez Pintado, cree que el mercado hipotecario va a sufrir un "largo parón" con la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario el próximo mes de junio.

Así lo ha señalado Pintado durante la inauguración de SIMApro este miércoles, donde ha afirmado que este parón "no se puede permitir". Por ello, ha instado al Gobierno a solventar las problemáticas existentes.

"Me preocupa muchísimo que a 15 días de que esta norma entre en vigor las plataformas no funcionen y no haya coordinación entre el banco y las notarías", ha alertado el presidente de Asprima, que ha pedido que no se dé lugar a parar el sector, porque si no, "no se va a firmar una hipoteca en los meses de junio, julio o agosto y veremos a ver en septiembre".

Pintado ha pedido la colaboración del Ministerio de Fomento para que hable con la dirección general de registros y notariado y se encuentre una solución transitoria hasta que todas las herramientas funcionen de alguna manera.

Por otro lado, ha valorado que se esté creando la ley de seguridad jurídica que tanto ha reclamado el sector. "Esta herramienta va a ser muy útil para nosotros", ha apuntado Pintado, tras recordar que se han paralizado muchas gestiones por la falta de seguridad jurídica y transparencia que existía.

Para Pintado, es necesario que haya colaboración con las administraciones públicas para dar respuesta al acceso de los jóvenes a la vivienda, para desarrollar vivienda y solventar este problema.

El presidente de la patronal ha celebrado que la vivienda haya estado presente a lo largo de la campaña electoral que ha vivido España estos últimos dos meses, pero ha asegurado que medidas como dar acceso a los grupos cooperativos para crear vivienda en alquiler no son factibles.

"La cooperativa para vivienda en alquiler no existe", ha recordado, tras avisar de que "si al final hay cooperativas que se presentan a los distintos concursos serán compañías o empresas encubiertas, pero no desde el punto de vista cooperativo". "Tenderemos que competir todos en igualdad de condiciones", ha remarcado.

También ha asegurado que el sector tiene retos como la industrialización, a los que no puede tardar más en sumarse. Pintado ha señalado que se está trabajando de manera incipiente, pero que se están encontrando problemas que se deben abordar, como es la financiación. "El sistema de préstamos no es adecuado y es muy tradicional", según Pintado.