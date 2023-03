Asilo para ucranianos y formación para mentores antisuicidio con Google.org

Una aplicación con información y recursos de alojamiento y asilo para ucranianos que huyen de la guerra y un modelo de lenguaje que puede ayudar a las personas que trabajan en líneas telefónicas antisuicidio a entrenarse ante cualquier posible caso son algunas de las soluciones que desarrolla Google.org, la división de la empresa que trabaja con entidades sin ánimo de lucro.

Así lo ha relatado este viernes la directora global de tecnología de Google.org, Jen Carter, en su conferencia en el festival de innovación The Next Web, que organiza Financial Times estos días en La Marina de Valencia, donde ha destacado el "poder de la tecnología y el potencial de todas y cada una de las personas para marcar la diferencia".

Carter, que lleva quince años trabajando en Google, ha destacado el papel de la tecnología para "acelerar el impacto de las organizaciones sin ánimo de lucro en materias como la sostenibilidad, la salud mental o la pobreza": "Queda claro que necesitamos a los gobiernos, compañías y ONG trabajando juntas".

En este sentido, ha destacado programas como 'Google.org Fellowship', que posibilita a los empleados de Google trabajar seis meses pro bono con ONG.

AYUDA HUMANITARIA TRAS DESASTRES NATURALES

Uno de los proyectos de Google.org está centrado en dar respuesta a las necesidades de las ONG de saber en qué zonas priorizar la ayuda humanitaria tras un desastre natural.

"Se preguntan cómo llevar ayuda a los que realmente lo necesitan, con lo que se tienen que fiar de los periódicos, que pueden estar incompletos, y sin buenos datos socioeconómicos puede ser difícil identificar quiénes son más vulnerables", ha explicado.

Como resultado, ha añadido, después de las crisis se suele dejar de lado a algunas de las comunidades mas vulnerables y marginales, y por ello desarrollaron con una ONG una herramienta para hacer accesibles los datos de vulnerabilidad socioeconómica.

Por eso, la herramienta de Google, de código abierto, usa la inteligencia artificial para cuantificar el daño de desastres naturales a partir de imágenes aéreas, mediante la detección de edificios y la comparación de las vivienda antes y después del suceso.

En otra fase, además, permite comparar esos datos con las cifras socioeconómicas disponibles, de forma que, "por ejemplo, las ONG pueden priorizar la ayuda en zonas donde más del 50 % de las viviendas han sido afectadas o donde más del 30 % de los habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza" y que la ayuda llegue "en horas en lugar de en días, como ocurría antes".

INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA UCRANIANOS DESPLAZADOS

En otro de los proyectos de Google.org, la compañía ha trabajado para acercar recursos y ayuda a los millones de ucranianos que han huido de su país por la guerra con Rusia, en colaboración con la ONG United for Ukraine.

"Necesitan información, apoyo y asistencia humanitaria, y por eso creamos una aplicación para poder ofrecerles artículos, vídeos y audios sobre cuestiones sobre cómo pedir el estatus de refugiado según el país en el que se encuentren", ha detallado.

Además, la aplicación les permite conectar con las organizaciones que pueden ofrecerles ayuda, y como resultado del uso de la "app", 285.000 personas han localizado información relevante, 15.000 encontraron acomodo temporal y 6.000 recibieron asesoramiento legal individualizado.

MEDIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS ALIMENTOS

Google.org también ha colaborado con Open food facts, una base de datos de productos alimenticios y que es "la Wikipedia de la comida", según Jen Carter, que ha destacado que la alimentación "es responsable del 25 % de las emisiones globales".

Convencidos de que "los consumidores tienen poca información para tomar decisiones", Open food facts había desarrollado un "eco-score", un sistema de clasificación de los alimentos según su impacto ecológico.

Con este sistema, Google.org creó con ellos una aplicación para expandir esos cálculos: con esa tecnología, cualquiera de los 2,7 millones de usuarios de los 50 países que utilizan la "app" puede conocer el impacto ambiental de 500.000 productos.

OPERADORES DE LÍNEAS ANTISUICIDIO FORMADOS CON IA

El suicidio es otro de los asuntos sociales en los que han trabajado desde la compañía tecnológica en colaboración con la ONG The Trevor Project, que tiene una línea telefónica de atención a las personas con pensamientos suicidas.

En las tecnologías que se han desarrollado, emplean el aprendizaje automático a través de modelos de lenguaje con un doble objetivo: priorizar las llamadas más urgentes, por una parte, y formar a los voluntarios, por otra.

Para priorizar los casos de mayor urgencia, cuando entra una llamada, un mensaje grabado le hace una pregunta sencilla, "¿Cómo estás?", y a partir de la respuesta del usuario, analiza si esa persona es más o menos propensa a cometer suicidio en ese momento, y si por lo tanto debe ser atendida con más o menos prisa.

La formación de los voluntarios es otra de las patas del proyecto que mejora con el uso de la tecnología: en este caso se ha desarrollado un modelo de lenguaje que actúa como un simulador de conversación y permite preparar las respuestas a diferentes casos.

Con estas aplicaciones de la inteligencia artificial, se ha conseguido entrenar a 1.000 mentores de la línea telefónica y reducir un 79 % el tiempo de espera.