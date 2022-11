Así afecta la inflación al precio de los juguetes esta Navidad: "La estrategia es incentivar compras futuras"

Si prestamos atención a las rebajas de finales de noviembre, podremos darnos cuenta de que el sector de los juguetes no suele participar en esta campaña de descuentos. Esto se debe a que la distribución de dicha área intenta esquivar el Black Friday debido a que las compras esta campaña se concentran en muy pocos días, además de que casi toca el día de Reyes, por lo que no vale la pena hacer grandes ofertas durante la campaña de noviembre.

El socio responsable de business consulting en EY, Javier Vello, explica que en "si nos fijamos enla estrategia de los principales operadores de mercado, consiste en incentivar compras futuras a través de vales o puntos canjeables". Además, en esta campaña se suelen prever compras tardías. Se estima que el 10 por ciento de la compra de juguetes de todo un año, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ),se concentra en la semana de Reyes.

En lo que respecta a la subida de los precios, la misma asociación señala que se han intentado contener dichas subidas ante el aumento de los costes de fabricación. Según la presidenta de esta asociación, Marta Salmon, hasta el mes de octubre, los precios han aumentado alrededor de un 4 por ciento en estos últimos 12 meses, cifra que también señala el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según diversas fuentes pertenecientes a esta industria, afirman que para Navidad de este 2022, el precio de los juguetes será un 7 u 8 por ciento más caro, basándose en la línea de los últimos datos del IPC. Teniendo en cuenta esta subida de precios, la venta de juguetes en España Estaría estancada. La propia Asociación Española de Fabricantes de Juguetes prevé que la facturación crecerá a final de año un 2 por ciento por debajo del incremento de la inflación.

Una campaña estratégica para el sector

La campaña de juguetes es corta, pero muy intensa. Pues en tan solo un mes y medio se vende la mitad de todos los juguetes del año. Cada año siempre falta stock de los juguetes más demandados. Esto se acrecentó en 2021 con los problemas en las cadenas de suministros, debido a que la fabricación de los juguetes todavía está concentrada en Asia. Debido a esta situación, se generó una llamada desde la distribución para adelantar las compras. De hecho, en 2021, la venta de juguetes en nuestro país hizo una facturación de 1.156 millones de euros. Sin embargo, Salmon ha afirmado que "este año no tenemos problemas de suministro". Lo que también implica que las compras de última hora van a volver con fuerza.

Según los comerciantes, en la semana previa a los Reyes se vive una "avalancha compradora" por las compras de última hora. Esta costumbre provocan las típicas carreras para hacerse con los regalos que piden los niños. Por no mencionar que no siempre es fácil encontrarlos. La presión generada por conseguir determinados juguetes llega a niveles tan altos que se ha ganado popularidad la idea de acudir a la reventa de juguetes. Curiosamente, en 2021, algunos juguetes de la serie Pokémon o el último modelo de PlayStation se revendían al 300 por ciento en canales digitales. Es por ello que los fabricantes y distribuidores de juguetes recuerdan a los padres que se pueden encontrar productos alternativos ante la falta de stock en las tiendas. Puede que no se trate del mismo juguete, pero es parecido.