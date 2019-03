Asepeyo, Fraternidad-Muprespa y MC Mutual se unen bajo el nombre +compromiso, alianza de mutuas

Darán cobertura a más de 4,6 millones de trabajadores

Asepeyo, Fraternidad-Muprespa y MC Mutual han llegado a un acuerdo de colaboración bajo el nombre +compromiso, alianza de mutuas, para dar cobertura a más de 4,6 millones de trabajadores.

Según han informado este martes los tres presidentes de las mutuas durante la presentación de la alianza, las tres entidades suman más de 560.000 empresas mutualistas y dispondrán de una red asistencial formada por 354 centros asistenciales y 9 hospitales y clínicas, que tienen 650 camas y donde se presta atención por parte de más de 7.000 personas.

Esta unión, que ha contado con la aprobación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, pondrá en común todos los servicios que ofrecen estas tres grandes mutuas, que van desde dar servicios asistenciales hasta asistencia hospitalaria, ambulatoria o recuperatoria.

Según el presidente de Fraternidad-Muprespa, Carlos Espinosa, esta unión va a permitir mejorar la calidad del servicio y "hacer las cosas de manera mejor y más eficiente". "Esta alianza de mutuas es la puesta en común de una serie de conocimientos y servicios", ha apuntado Espinosa, tras afirmar que "se trata de poner en común los conocimientos, servicios e instalaciones que han ido adquiriendo".

Por su parte, el presidente de Asepeyo, José María Juncadella, ha puesto de relieve que "no puede haber una mejor alianza", ya que las tres mutuas coinciden en el modo de gestión y en la manera de actuar y de pensar. "Esta alianza nos da un extra, un plus para actuar con convicción total, no solo por los principios y motivos que hemos dicho, sino por la confianza que nos tenemos en nosotros y en la forma de gestionar las mutuas", ha apuntado.

También ha destacado que gracias a la alianza, podrían llegar a ahorrar alrededor de dos tercios de los gastos actuales que tienen. "No solo vamos a vigilar la calidad, sino que el ejercicio económico va a ser mucho mejor", ha apostillado.

Asimismo, han dejado claro que no contemplan, "en absoluto", variar la estructura de ninguna de las tres mutuas. "Al revés, vamos a intensificarla entre todos, a organizar gastos y a mantener la cantidad y, si es posible, subirla", ha resaltado Espinosa.

El presidente de MC Mutual, Miguel Valls, ha afirmado que la tendencia es ir hacia una concentración de mutuas. "Es una tendencia natural de este proceso de escala y de deficiencias", ha resaltado, tras afirmar que es una tendencia de cara al futuro, aunque ha asegurado que desconoce si se van a crear más alianzas.

De hecho, han recordado que antes existían unas 100 mutuas y ahora solo existen 19. Preguntados sobre si prevén integrar otras mutuas a la alianza, han afirmado que están abiertos a integrar a más entidades, "siempre y cuando comulguen con sus principios".

Los tres presidentes han coincidido en que les preocupa el crecimiento de las bajas por contingencias comunes por cómo afecta a la economía nacional en general. "Este es un aspecto muy importante que le cuesta al sistema y a la economía española", ha apuntado Valls. Así, han instado a los agentes sociales y al Gobierno a que realicen un estudio detallado, porque consideran que este problema se debe solucionar "entre todos".

En esta línea, han apuntado que todavía no se le ha dado el control a las mutuas para paliar o reducir el coste enorme que provocan las contingencias comunes. "No tenemos el control para vigilar absentismos y para dar las altas de las bajas que, sin duda estarán justificadas, pero que son un coste que está afectando muchísimo por la falta de control que tienen las mutuas sobre el mismo", ha resaltado Espinosa.