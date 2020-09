Asempleo cree que los datos de agosto sorprenden "positivamente"

El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, cree que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del octavo mes del año sorprenden "positivamente" al comportarse mejor de lo previsto y tratarse del primer mes de agosto en el que aumenta la afiliación desde que se dispone de registros.

En un comunicado, la patronal de las agencias de trabajo temporal, ha señalado que la pandemia ha afectado a la stacionalidad tradicional de la economía española, "que este año ha debido hacer frente a un importante ajuste en marzo y abril y a una floja campaña de verano".

Así, ha apuntado que, al haberse creado menos empleo durante el segundo trimestre a causa del confinamiento y al haber llegado menos turistas, "el ajuste en el empleo a finales de agosto es menos intenso este año".

"Siempre es una buena señal que no se destruya empleo pero en este caso no debe invitar al optimismo dado que es el reflejo de que no se creó tanto empleo durante los meses anteriores", ha alertado Cruañas.