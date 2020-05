Arrimadas pide al Gobierno que aclare si España solicitará un rescate y que lo acuerde con la oposición

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare si la situación económica de España por la crisis del coronavirus obligará a solicitar un rescate y le ha instado a acordar su postura con la oposición.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión del Comité Permanente de Cs, Arrimadas ha recordado que una de sus peticiones al Ejecutivo desde hace semanas es que consensúe con las distintas fuerzas políticas una posición común de país ante la Unión Europea.

Sin embargo, "no se ha consensuado ni explicado absolutamente nada a la oposición respecto a cuál va a ser la petición del Gobierno de España" a los socios europeos.

CONOCER LA SITUACIÓN ECONÓMICA "REAL"

En este contexto, ha exigido "transparencia" al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que es quien conoce "todos los datos reales" sobre la economía española y la situación financiera del Estado, pues algunos expertos ven "demasiado optimistas" sus previsiones, según ha indicado.

Por lo tanto, Arrimadas ha dicho que no es Ciudadanos quien puede determinar si es necesario el rescate económico de España y que el Gobierno debería explicar si se plantea esta opción.

"A nosotros no nos lo ha comentado, no ha compartido absolutamente nada de esta situación", pero si fuera a solicitar el rescate, "me gustaría que esa posición fuera compartida con la oposición", ha manifestado.

DECISIONES CRUCIALES PARA EL FUTURO DEL PAÍS

La líder de la formación naranja, que cree que el consenso ni siquiera existe dentro del propio Ejecutivo, ha criticado que se esté "dejando a la oposición y a los agentes sociales fuera de estas decisiones que pueden ser cruciales" para el futuro del país.

Para poder pagar todas las medidas de ayuda económica que está adoptando el Gobierno para paliar el impacto del coronavirus en la economía, España reclama, junto a otros países europeos, una mutualización de la deuda.

Sobre la posibilidad de acudir al mecanismo del rescate en el caso de que esa solución se rechace, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo la semana pasada que no será necesario porque España tiene unas condiciones de financiación "muy favorables" y no está teniendo problemas de acceso a los mercados.