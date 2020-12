Arriaga lleva al Supremo ante la Comisión Europea por sentencias sobre IRPH

El bufete Arriaga ha presentado ante la Comisión Europea (CE) una denuncia contra el Tribunal Supremo por las sentencias publicadas sobre hipotecas referenciadas al IRPH, en las que descartó que fueran abusivas a pesar de detectar falta de transparencia.

En cuatro sentencias publicadas el pasado 13 de noviembre pero cuyo fallo se adelantó en octubre, el Supremo señalaba que el hecho de no entender cómo se calcula un índice hipotecario no implica falta de transparencia, ya que ninguno, ni el IRPH ni el euríbor, es fácilmente "comprensible" desde un punto de vista matemático o financiero.

De este modo, descartaba que fueran abusivas a pesar de detectar que hubo falta de transparencia en la contratación.

Para Arriaga, a pesar de que el Supremo detecta la falta de transparencia de la cláusula IRPH en los asuntos revisados, no realiza un control de transparencia acorde a lo que exige el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE).

En marzo de este año, el TJUE sostuvo que para que la cláusula sea transparente no sólo tiene que ser comprensible desde el punto de vista "formal y gramatical", sino que debe aclarar al consumidor medio cómo se calcula el tipo de interés y sus consecuencias económicas.

Aun así, no declaró nulo el índice, y dejó en manos de los tribunales españoles el análisis de cada caso.

En opinión de Arriaga, el Tribunal Supremo español "ha vulnerado la normativa europea e interna de protección al consumidor y no aplica correctamente la doctrina emanada de las resoluciones del TJUE".

En su denuncia, Arriaga destaca que el Supremo afirme que "a pesar de no superar el control de transparencia la cláusula no es abusiva porque no genera un desequilibrio ni vulnera la buena fe".

Si la cláusula no supera el control de transparencia y el prestatario no contó con toda la información necesaria, añade la denuncia, para comprender las consecuencias económicas del contrato, resulta "imposible" que el consumidor pudiera valorar las consecuencias económicas de la cláusula IRPH.

Y "por supuesto no pudo tomar una decisión plenamente informado ni pudo comparar otras ofertas".

Por todo ello, Arriaga solicita a la Comisión Europea que inicie un procedimiento contra el Estado español, puesto que "los órganos judiciales no respetan la normativa europea ni las resoluciones del TJUE en materia de cláusulas abusivas".

De asumir esta reclamación, le corresponderá a la propia Comisión dirigirse al TJUE.