Argentina asegura que no puede mejorar su oferta de reestrucuturación de deuda

El ministro de Economía de la República de Argentina, Martín Guzmán, ha asegurado que el país no está en condiciones de realizar una mejor oferta de reestructuración de deuda a la presentada el pasado jueves, tras haber sido rechazada por varios grupos de bonistas, entre ellos grandes fondos internacionales.

"La oferta es la que es", ha recalcado Guzmán, asegurando que las condiciones que dichos acreedores pretenden imponer son insostenibles para el país, como es el caso de una contraoferta en la que se establece una quita del 0% tanto en capital como en intereses y una reacomodación de los pagos.

Guzmán ha señalado que el Ejecutivo dispone de aproximadamente 20 días para llegar a un acuerdo con los bonistas una vez que se oficializara la oferta a través de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). "Ese es el período en el que los acreedores deben tomar decisiones", ha añadido.

"Lo que proponemos es serio y razonable en base a buena fe con un compromiso que podemos cumplir, mientras que, al mismo tiempo, protegemos a los argentinos. La otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más, pero eso no se puede, no es sostenible", ha subrayado en declaraciones a la radio argentina 'El destape'.

Guzmán ha explicado que los tenedores de deuda exigían al país una profundización en el esquema de austeridad fiscal, ya que así se generaría una mayor confianza. Sin embargo, el titular de Economía ha advertido de que esto "nunca ocurre" y que "bajo ningún punto de vista" se va a dar continuidad a ese camino.

El titular de Economía ha señalado que en un primer momento la Administración había realizado un análisis de deuda, previo al coronavirus, y ya contaba con efectos negativos. "Antes del Covid-19 Argentina no podía pagar nada, y si no se podía pagar nada antes menos aun ahora", ha apostillado.

El ministro ha afirmado que el país está en una situación de 'default' virtual. "Buscamos tener un programa nuevo con el FMI que implique no tener que pagarle nada de capital en los próximos tres años", ha apostillado.

Respecto a la deuda de 44.000 millones de dólares (36.874 millones de euros) que el país mantiene con el FMI, el ministro ha asegurado que el país no pueda pagarla, ni ahora ni en 2023. "Son montos que no se puede enfrentar porque Argentina no tiene esa capacidad de pago y no tiene acceso a los mercados internacionales", ha afirmado.

Grandes inversores internacionales tenedores de bonos argentinos, entre los que se encuentran algunos fondos de inversión como Blackrock, Amundi, Fidelity o Ashmore, rechazaron la propuesta de oferta de reestructuración de deuda argentina presentada por el Gobierno del país el pasado 17 de abril.

Argentina se enfrentará el próximo miércoles 22 de abril a otro día clave en la agenda para la negociación de deuda, puesto que se producirá el vencimiento de unos 500 millones de dólares (460 millones de euros) de los bonos globales 21, 26 y 46, que son títulos que entran en la reestructuración de la deuda del país.