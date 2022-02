Aragonès pide a los comunes no subordinar el Parlament a la política española

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que mantiene su "mano tendida" a los comunes como socio parlamentario en Cataluña y les ha pedido que "no subordinen" su estrategia en el Parlament a las dinámicas de la política española.

A las puertas del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde el próximo 14 de febrero protagonizará una conferencia para plantear una propuesta política coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones que lo llevaron a presidir el Govern, Aragonès ha salido al paso del aviso lanzado este miércoles por En Comú Podem, que trasladó a ERC que si no avala la reforma laboral en el Congreso, retirará su apoyo parlamentario al Govern en la cámara catalana.

Aragonès ha recordado que el Govern cerró un acuerdo con los comunes que permitió la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2022: "Este acuerdo lo cumpliremos", ha dicho.

El president no tiene "ninguna duda de que los comunes van a participar" en la comisión de seguimiento del acuerdo y espera que "no subordinen las decisiones del Parlamento de Cataluña a la actuación" de ERC en el Congreso de los Diputados.

Sobre la propuesta de reforma laboral del Gobierno, ha insistido en que es "insuficiente" porque no permite, por ejemplo, "recuperar competencias" que el PP retiró a la Generalitat en cuestiones como la autorización administrativa previa en los ERE.

Aragonès ha recalcado que en la negociación sobre la reforma laboral no ha participado directamente el Govern, sino el grupo parlamentario de ERC, que lidera en Madrid Gabriel Rufián, con cuyo posicionamiento ha dicho coincidir, ya que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez "queda muy lejos de las expectativas".

También se ha referido a la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, cuya próxima reunión sigue sin tener fecha.

Aragonès ha advertido de que "la negociación para resolver el conflicto político en Cataluña no depende de ir votando a favor de cada ley que presente el Gobierno del Estado en el Congreso".

"Si el Gobierno del Estado está comprometido con un diálogo y en una negociación, debe demostrarlo y no subordinarlo a que haya el apoyo parlamentario siempre y en todo momento. Si no, es que no se lo cree", ha añadido.

Para Aragonès, "es imprescindible que haya señales de que este año se empieza a desbloquear el conflicto político y comenzamos a trabajar en las soluciones".

"Una negociación de este tipo no es fácil. Estamos plenamente comprometidos, esperemos que la otra parte también lo esté. Por nosotros no quedará", ha agregado.