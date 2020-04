Aragonès pide al Estado que transfiera los recursos de Europa a los que "tienen las competencias"

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha apostado por un programa de transferencias desde el Banco Central Europeo (BCE) y ha rechazado las políticas de austeridad para hacer frente a la crisis del coronavirus: "Es momento de una política expansiva".

En una entrevista este viernes en TV3 recogida por Europa Press, Aragonès ha asegurado que los recursos públicos deberán venir de transferencias de Europa y ha añadido: "El Estado español los tendrá que hacer llegar a los que tenemos las competencias".

El Parlament aprobará este viernes los Presupuestos de la Generalitat de 2020, que serán una "caja de herramientas más grande que la de 2017", para lo que las consellerias adaptarán las partidas a la situación de emergencia por el Covid-19, ha explicado.

Aragonès ha pedido responsabilidad política, porque el coronavirus "no entiende de diferencias políticas e ideológicas", por lo que ha instado al PSC y los comuns, cuyos partidos forman el Gobierno central de coalición, a que garanticen que las transferencias del Estado lleguen a la Generalitat.

El vicepresidente ha opinado que aplicar políticas de austeridad en este momento sería agravar la situación: "Sería un error salir de esta crisis con una emisión de deuda más grande", tras lo que ha insistido en un programa europeo de transferencias.

ESTRATEGIA EN TRES FASES

Ha explicado que la estrategia de la Generalitat tiene tres fases, y que la primera y la segunda ya se están desarrollando: la primera es poner todos los recursos necesarios para parar coronavirus y la segunda consiste en dar liquidez a las empresas y seguir pagando los salarios de los trabajadores públicos, mientras que la tercera es la fase de reconstrucción "a partir de partidas nuevas, y de repriorizar las actuaciones".

"No prevemos una reducción del gasto público. Sí que puede haber un aplazamiento de inversiones no prioritarias", ha avisado el vicepresidente, que ha concretado que aún no tienen una previsión de la variación del PIB en Cataluña, y que cuando la tengan la comunicarán con transparencia.

Preguntado por las pagas extraordinarias de los funcionarios, Aragonès ha afirmado que quieren garantizar los compromisos que tenían con trabajadores públicos y ha sostenido que "no esta sobre la mesa salir de la crisis con recortes de sueldos de funcionarios", porque deben mantener la capacidad de consumo.

Sobre las relaciones entre JxCat y ERC, el conseller de Economía ha asegurado que están trabajando "codo con codo" y que en este momento tan grave los matices de los partidos pasan a un segundo plano para dejar paso a un trabajo conjunto contra la pandemia.

"No pensamos en términos de desgaste personal. Eso sería una visión electoralista", ha destacado Aragonès, que ha añadido que todo el mundo está haciendo lo que toca y que no tienen otra cosa en la cabeza que no sea hacer frente a la emergencia sanitaria.