El PP aplaude el plan contra el fraude fiscal del Gobierno, al que aconseja "empezar con sus ministros"

El Partido Popular ha recibido positivamente el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal aprobado este viernes por el Gobierno, aunque ha ironizado al recomendar al Ejecutivo que "empiece su lucha contra el fraude fiscal por el Consejo de Ministros" ya que, aseguran, "hay varios ministros con algunos problemas".

De hecho, el PP viene reclamando explicaciones a los ministros de Educación, Isabel Celaá, y de Ciencia, Pedro Duque, sobre su comportamiento ante Hacienda.

Así lo ha manifestado su portavoz adjunto Jaime de Olano en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, en la que ha anunciado que apoyarán este plan, si bien ha recordado que el anterior Ejecutivo "recaudaba un 60% más de lo que logró el PSOE, con un PIB similar en su última legislatura".

Menos complaciente ha sido el diputado 'popular' con los otros dos proyectos del Gobierno para implantar un impuesto a las transacciones financieras, que ha calificado como "un verdadero ataque al ahorro" y que ha avanzado que acabará afectando "lógicamente" a los consumidores, y otro gravamen al diésel.

EL CONGRESO DEBATIRÁ EL IMPUESTO AL DIÉSEL

En este sentido, De Olano ha avanzado que llevarán al Pleno del Congreso un debate sobre este impuesto para instar al Gobierno a renunciar a este impuesto y para que, "en caso de que persista, no discrimine a ningún sector productivo".

En la proposición no de ley, el PP reclama al Gobierno que no aplique este impuesto "al menos hasta que no se produzca una transición ordenada de tecnologías, por el impacto negativo que tiene sobre el empleo y sobre las clases medias y colectivos más vulnerables".

"Sólo cuando finalice ese período de transición, si se persiste en la identidad de subir el impuesto al diésel, se garantizará que quedan excluidos del mismo todos los autónomos y profesionales, sin discriminación a ningún sector, y todos los colectivos vulnerables", reza la iniciativa.

"LA CUENTA DE LA LECHERA Y DEL GRAN CAPITÁN"

En rueda de prensa, De Olano ha recalzado que esta medida "hace ver la falsedad de justificación del plan presupuestario" pues "ataca directamente a la clase media y a los trabajadores". "Desde el PP les pretendemos defender de la voracidad recaudatoria de los partidos de izquierda", ha dicho, señalando que la recaudación de este impuesto será superior a la suma de lo esperado en el aumento a rentas elevadas del IRPF y al aumento en el Impuesto de Patrimonio.

En todo caso, ha señalado que "la UE no se cree la estimación de ingresos que hace el PSOE con Podemos". "Confirma lo que hemos dicho: estamos ante los ingresos de la cuenta de la lechera, y ante las cuentas del Gran Capitán en la partida de gastos", ha subrayado.

Finalmente, ante los ataques del PSOE a Pablo Casado, Olano ha replicado que "nadie podrá encontrar en la hemeroteca una sola palabra de Casado hablando mal de España". "No ha ido a hablar mal de España, sino de las cuentas de los que quieren hacerle mal a España, con unos Presupuestos lesivos que van a traer más déficit, más deuda y que perjudicarán al empleo", ha concluido.