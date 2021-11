Apertura de la ADI de Vigo allanará problemas de contribuyentes con el IRPF

La Agencia Tributaria ya está en disposición de facilitar al contribuyente la tarea a la hora de resolver algunos de los problemas que se pueda encontrar con su declaración de la renta gracias a la apertura en Vigo de la nueva sede de la Administración Digital Integral (ADI), la cual incorpora la asistencia para el IRPF.

Así lo ha desvelado este jueves el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, durante la presentación de la ADI de Vigo, la segunda en el país tras la que se inauguró el pasado otoño en Valencia, y que dará servicio temático a los contribuyentes de toda España.

Tras aclarar que es muy importante que los contribuyentes tengan claro que la atención presencial en oficinas se mantiene, Gascón ha explicado que este nuevo servicio pretende solucionar dudas al ciudadano cuando recibe una comunicación tributaria en la que se le indica que en su declaración se ha detectado un problema.

De momento es un servicio que pueden usar los contribuyentes que piden la devolución y tienen contingencias a regularizar no excesivamente complejas derivadas del rendimiento del trabajo o de las deducciones más habituales, como pueden ser compra de vivienda, maternidad, guarderías o donaciones, pero la idea de la Agencia Tributaria es ir ampliando el foco.

Tras recibir esa notificación, si el ciudadano está conforme podrá prestar conformidad a través de la ADI, que complementa el servicio que ofrece la Agencia Tributaria en sus oficinas o a través de la web, y conseguir así que se le abone en cuenta la devolución procedente de manera rápida y ágil.

Para comprender cabalmente si está de acuerdo o no, la Agencia Tributaria incorporará en la notificación un resumen con palabras llanas, que huye del críptico lenguaje administrativo y tributario, en el que se explica al contribuyente cuál es el problema detectado y qué se espera de él para agilizar la tramitación de su devolución.

Si no está conforme, siempre podrá ponerse en contacto con la Agencia Tributaria como solía o también a través de la ADI, que ofrece un servicio multicanal para relacionarse con el contribuyente a través de chat, videollamada, correo electrónico o con el Informe Plus, que no es sino un sistema de preguntas frecuentes.

La asistencia en el IRPF, un servicio de alta calidad, según Gascón, prestada por funcionarios especializados tras horas de formación muy exigente, viene a sumarse la que ya existe en Valencia, donde se proporciona información en el ámbito censal, sobre IVA, comercio electrónico o trámites aduaneros. EFE

