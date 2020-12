La antigüedad media del coche usado vendido en España supera los 11 años

La antigüedad media del coche usado que se vende en España alcanza los 11,1 años, según datos de Ideauto para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), que asegura que si solo se tienen en cuenta las operaciones entre particulares, que suponen el 56% del mercado, la edad media sube hasta los 12,1 años.

Para Ganvam, estas cifras ponen de manifiesto que si bien las ventas con usados de entre tres y cinco años tiran del mercado, con una subida del 3,4% hasta noviembre, en contraste con la caída generalizada del resto de tramos de antigüedad, están todavía "lejos de eclipsar" el protagonismo del coche de más de quince años, que representa casi el 34% del mercado total.

"Esta realidad evidencia la necesidad de poner en marcha una estrategia estructural de rejuvenecimiento del parque, que contribuya de manera eficaz a retirar de la circulación los modelos más antiguos favoreciendo la entrada en el parque de vehículos más eficientes y menos contaminantes", ha reivindicado Ganvam.

Así, las previsiones apuntan a que 2020 terminará con un ratio de vehículos de ocasión vehículo nuevo de 2,3 a 1, frente al 1,6 a 1 del año pasado. La razón del crecimiento está en el "fuerte impacto" que el parón comercial derivado del confinamiento tuvo sobre el mercado de nuevos, que terminará el ejercicio con unas 840.000 unidades, un 33% menos.

"Este 2020 también marca un ligero crecimiento del vendedor profesional, lo que denota poco a poco un cambio de mentalidad en el comprador al exigir fiabilidad, algo que un particular no puede garantizar. Esto explica que la representatividad de concesionarios y compraventas en el mercado de usados suba tímidamente, con una cuota del 39%, lo que supone rascar dos puntos al feudo del particular", ha indicado la asociación.