Un año desalojados por Metro de Madrid: “Perdí mi casa y me veo en la calle”

Un año después del desalojo de sus casas del municipio madrileño de San Fernando de Henares, ya demolidas, este martes termina el realojo facilitado por la Comunidad de Madrid a 24 familias damnificadas por la línea 7B del Metro de Madrid, sin que ninguna sepa dónde va a poder vivir a partir de ahora.

Mis hijos me dicen que esto es material, que esto se va a pasar, pero es que yo llevaba 32 años viviendo en mi casa y por causas ajenas a mí he perdido mi casa, he perdido mis muebles y ahora me veo en la calle, decía ayer a Efe Josefa Jiménez, pensionista de 78 años, tras la reunión que mantuvieron las 24 familias desalojadas hace hoy un año con el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez.

La ampliación del Metro hacia las localidades de Coslada y San Fernando de Henares, al este de la capital, estrenada en 2007, se ha convertido con el tiempo en todo un drama social en San Fernando, un municipio de cerca de 40.000 habitantes donde, debido a las afecciones que el túnel causó en el subsuelo, hay más de 400 viviendas afectadas en seguimiento, 41 ya derribadas o en trámites y 84 familias desalojadas o en proceso.

De entre ellas, 24 fueron desalojadas de forma urgente hace hoy un año ante el riesgo de colapso de su edificio, de las que 13 han encontrado en este tiempo pisos de alquiler que ha venido abonando la Consejería. Las otras 11 han permanecido hasta hoy en apartahoteles también financiados por la Comunidad de Madrid, cuyo contrato para cubrir el hospedaje finaliza hoy.

A esta hora, los realojados se niegan a abandonar los apartahoteles, pues consideran que la propuesta hecha por la Comunidad de Madrid de adelantarles seis mensualidades de como máximo 798 euros para cubrir sus gastos de alquiler no les permite buscar una alternativa habitacional.

Los vecinos realojados denuncian que la cantidad ofrecida por la Comunidad de Madrid es insuficiente para abonar un alquiler en San Fernando de Henares.

Después de estar un año aquí, y de prometernos que nos iban a indemnizar y que no nos íbamos a quedar en la calle, la situación es que no tengo dónde vivir: o me voy debajo de un puente o tengo que molestar a un familiar para que me deje una habitación, y no creo que mi familia tenga que correr con la culpa de unos terceros, denuncia a Efe Juan Antonio Ríos, que cobra una prestación por desempleo de 463 euros al mes.

Y agrega: Teníamos hasta las doce de plazo (para dejar el apartahotel), pero aquí tiene que venir la policía a echarme, como si fuera un okupa, y no me daría ninguna vergüenza. Lucho por mi familia, mi casa, mi hija. Me veo abocado a tener que hacer esto, señala Juan Antonio a Efe.

LAS INDEMNIZACIONES NO LLEGAN

Los afectados censuran, asimismo, el retraso por parte de la Comunidad de Madrid en la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial, que necesitan ver concluidos para poder cobrar sus indemnizaciones.

Solo queremos lo que teníamos, un piso que reúna las mismas condiciones, y ya está. Ojalá nos dijeran que tenemos ya la indemnización y nos buscábamos la vida. Nos están quitando la vida en vida. Tengo los sentimientos a flor de piel, enseguida me pongo a llorar, decía ayer a Efe, al borde de las lágrimas, Carmen, que además de su vivienda ha visto demolido el local comercial en el que su marido tenía su peluquería.

Mercedes, realojada junto a su pareja y su hijo, cuenta: Llevábamos aquí un año, ahora nos quieren volver a mover, y no nos parece bien el dinero que nos ofrece la Comunidad de Madrid para pagar el alquiler, porque no nos llega, aparte de que nos lo han dicho solo seis días antes, y no encontramos, así que no nos movemos de aquí.

Quien sí ha abandonado esta mañana el apartahotel es Marciala Vega, de 95 años. Son muchos años los que tengo y esto es obligado. Que yo tenga 95 años y que me tenga que ver así por ciertas personas, eso es muy gordo, se lamentaba esta mañana a la salida.

Marciala, que era autónoma antes de su desalojo, se traslada ahora a vivir con sus hijas. De momento se viene con mi hermana y conmigo, pero ella tenía su casa y tenía muy claro que no quería irse. Compró su piso con mucho esfuerzo y ahora se ve con 95 años y sin casa, ella quiere que le den su casa antes de morirse, señala a Efe Rosa, su hija.