Ángel Pes: No hay nada que impida conseguir los ODS para 2030

El presidente de la Red Española del Pacto Mundial, Ángel Pes, se ha mostrado convencido de que "no hay nada que impida cumplir", dentro de los plazos previstos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) también conocidos por sus siglas ODS.

"Tenemos la tecnología necesaria, recursos financieros disponibles y capacidad humana con gente suficientemente formada", ha subrayado Ángel Pes durante su intervención de este viernes en el curso sobre "La empresa social y los objetivos de desarrollo sostenible", que se ha impartido esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Ángel Pes, aunque reconoce que "es cierto que no llevamos el ritmo necesario", espera que en los próximos años "seamos capaces de dar la vuelta a esta situación" y finalmente se cumplan los ODS para 2030.

"Todo depende de la voluntad, porque no hay impedimentos ni tecnológicos, no financieros, ni humanos", ha insistido Pes (doctor en Ciencias Económicas), que considera que para avanzar hacia la consecución de los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es "primordial la presión que se haga desde la sociedad".

Pero, también ha considerado que tampoco se podrán conseguir sin la participación del sector privado, "sobre todo del mundo empresarial".

Pes ha destacado que los principios de los ODS se basan en "no dejar a nadie atrás" y en que "todo el mundo debe contribuir", ya que se trata de un "programa universal", tanto desde un punto de vista territorial como de las distintas sociedades que pueblan el planeta.

El presidente de la Red Española del Pacto Mundial ha explicado que la consecución de los ODS precisa "cuatro grandes transformaciones": la digitalización, la innovación social, el paso de una economía lineal a una circular y la inclusión de todos en los procesos productivos.

"No es posible una economía sostenible si no es una economía digital", ha enfatizado Pes, que alerta de que aquellas empresas que no se digitalicen están "condenadas a la desaparición".

En cuanto a la "innovación social", Pes ha considerado que las empresas deben tener un propósito que vaya más allá de la cuenta de los resultados e intentar tener "impacto" en la sociedad".

Como ejemplo ha citado el "iPhone", teléfono móvil que desde que apareció en el mercado en octubre de 2007, según Pes, "se ha convertido en el objeto con impacto social más importante en todo el mundo".

Al hablar del paso de la economía lineal a la circular, Pes ha opinado que se trata de "la transformación más compleja", porque no solo depende de cambiar el modelo de producción, sino de que ese cambio vaya acompañado de un cambio del modelo de consumo.

Finalmente, Pes ha considerado que la "inclusividad" debe ser un "elemento fundamental" en los procesos productivos, para "no dejar a nadie atrás".