Ángel Gaitán, empresario: "Tengo dos personas de baja: uno porque se le dormían las piernas y el otro porque le ha dado un tirón"

El empresario y mecánico Ángel Gaitán ha vuelto a generar un intenso debate en redes sociales con unas contundentes declaraciones sobre el mercado laboral en España. En un vídeo que ha compartido en sus redes sociales, Gaitán denuncia lo que considera una alarmante falta de compromiso y profesionalidad por parte de algunos trabajadores, así como el presunto fraude en las bajas laborales. El empresario relata su frustración diaria con situaciones que, asegura, lastran la productividad y la moral de quienes sí quieren trabajar.

Tengo dos personas de baja: uno porque se le dormían las piernas y el otro porque le ha dado un tirón"

El punto central de su crítica son dos casos concretos en su empresa: "Tengo dos personas de baja: uno porque 'se le dormían las piernas' y el otro porque 'le ha dado un tirón'", explica Gaitán. Sin embargo, el empresario afirma tener pruebas de que la realidad es otra: "Lo que no saben es que uno trabaja en la tienda de su mujer y el otro en la parcela de su padre". Esta situación, que se suma a otras problemáticas como el absentismo, lleva a muchos a preguntarse si hay que ser cuidadoso con las bajas para que las reciban quienes realmente las necesitan.

Un experto alerta porque aumentan las bajas laborales

La cultura del mínimo esfuerzo

Gaitán expone ejemplos de la actitud que critica, como el de un empleado que tardó "toda una jornada laboral completa para lijar esto y no ha terminado". Asegura que, pese a contar con medios técnicos avanzados como chorradoras de arena, la respuesta que obtiene es que "ese es el ritmo". El empresario lamenta el coste que esto supone, no solo económico, sino también en tiempo y energía: "Estoy todos los días quemado detrás de la gente porque se te esconden, se te tumban... desaparecen".

También critica a quienes, según él, abusan de la confianza desde el primer día. Relata el caso de un trabajador de más de 50 años que se quejaba de no encontrar empleo y, una vez contratado, su rendimiento era mínimo. "¿Que yo me gaste 2.200, 2.500 € al mes en ti y que encima vengas aquí a tirarte media hora por la mañana hasta que te cambias? Cada 15 minutos un cigarro... y te escondes", denuncia Gaitán, quien también ha recibido peticiones para pagar en negro: "¿Me puedes pagar en B?", una práctica ilegal sobre la que los expertos alertan constantemente.

España se va al garete, no quiere trabajar nadie"

Persona preocupada por su salud mental

Crítica al sistema de ayudas y al Gobierno

Para el empresario, el problema es sistémico y está directamente relacionado con las políticas actuales. "¿Cuánto paro hay en España? Una barbaridad, pero de mentira... lo que no tenía que haber es una p*** ayuda", sentencia. En su opinión, estas "paguitas" desincentivan la búsqueda activa de empleo y fomentan la picaresca. "Esto es que los que trabajamos paguemos a los vagos", afirma, y responsabiliza directamente al Gobierno: "¿Esto quién lo permite? Los socialistas estos que nos gobiernan".

Su diagnóstico es pesimista: "España se va al garete, no quiere trabajar nadie". Gaitán se incluye entre "los pocos que quedamos trabajando", un grupo formado por "autónomos y gente que no valemos para estar tumbados en nuestra casa". La situación de las incapacidades y las bajas médicas es un tema complejo que genera un amplio debate social y económico.

Una oferta de empleo abierta en Aranjuez

A pesar de su hartazgo, Ángel Gaitán lanza una oferta de empleo para aquellos que de verdad quieran trabajar. "Si tu hijo, tu padre, tu primo... te dice 'no encuentro trabajo', estamos en Aranjuez", declara. El empresario invita a los interesados a presentarse en sus instalaciones (Calle Gonzalo Chacón, 82) para hablar de sus capacidades y aspiraciones. Las condiciones que ofrece son claras: "Salario por encima del convenio, vacaciones las que necesites, horario a tu gusto". Con este gesto, busca separar a los "vagos" de los que realmente tienen ganas de trabajar y labrarse un futuro.