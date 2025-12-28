Ángel Gaitán (38), empresario: "Me ha llegado una propuesta de sanción de casi 50.000 euros, se quitan las ganas de volver a abrir"

El empresario Ángel Gaitán ha convertido un día que debía ser de descanso y familia en una jornada de indignación. Justo cuando se disponía a cerrar su taller este 24 de diciembre, ha recibido una notificación de la Inspección de Trabajo que, según ha denunciado en un vídeo de su cuenta de TikTok, ha empañado por completo su espíritu navideño.

Una sanción de hasta 49.180 euros

Gaitán ha explicado que la notificación ha llegado a las 11:55 de la mañana y establece una propuesta de sanción que va desde los 2.451 € hasta los 49.180 €. "Esa es la 'multita' que me acaban de comunicar", ha expresado con ironía. El motivo de la sanción, según el documento, es que los cursos de prevención de riesgos laborales que se imparten en su empresa son supuestamente "insuficientes", aunque Gaitán denuncia que la propia notificación "no te dicen cuáles faltan".

El empresario ha defendido su gestión y el cumplimiento de la normativa, enumerando las medidas que aplica en su negocio. "Pagamos todos los años a equipos médicos para que hagan analíticas a toda la plantilla, contratamos empresas de protección de datos y cumplimos con todo en unas instalaciones climatizadas que todo el mundo puede ver en redes sociales", ha detallado Gaitán, cuya perspectiva sobre las dificultades para encontrar personal cualificado ya ha sido noticia en otras ocasiones, como cuando afirmó que es mentira que se pague mal a los autónomos.

"Acoso a los que luchamos y emprendemos"

La frustración del empresario ha sido evidente, especialmente por el momento elegido para la notificación. "Hoy cierro la puerta con un tajo en el dedo de tanto trabajar y, sinceramente, se te quitan las ganas de volver a abrirla", ha confesado. Gaitán, que no es ajeno a las decisiones difíciles que implica la gestión de un negocio, ha calificado la situación como un ataque directo a los emprendedores.

Este sentimiento de indefensión le ha llevado a plantearse un futuro lejos de España. "Si España sigue así, con este acoso a los que luchamos y emprendemos, no seré el único que decida llevarse su negocio a otros países como México o Chile", ha sentenciado. A pesar de la contundencia de sus palabras y de lo que define como "trabas en el camino", su entorno subraya que su carácter emprendedor le impedirá rendirse.