Anfac dice que asistente de velocidad puede contribuir a reducir accidentes

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha señalado este martes que el asistente de velocidad inteligente, junto a otros sistemas, puede contribuir a reducir el número de accidentes de tráfico.

El Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la normativa que prevé la inclusión en los futuros vehículos del llamado Asistente Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés), uno de los 30 nuevos sistemas para reducir los accidentes de tráfico en coches, furgonetas, autobuses y camiones.

Los nuevos coches que se vendan en la Unión Europea a partir de mayo de 2022 deberán llevar instalado un asistente de velocidad inteligente, dispositivo que se extenderá a todo el parque móvil de la UE en 2024 y con el que se pretende reducir la mortalidad vial en un 20 %.

Anfac ha indicado a Efe, tras la decisión de la Eurocámara, que todas las medidas que mejoren la velocidad de los vehículos son positivas y los fabricantes están comprometidos con la mejora de la seguridad para atender al objetivo de "cero muertes".

La asociación ha recordado que el exceso de velocidad supone hasta un tercio de los accidentes mortales de tráfico y considera que el asistente de velocidad inteligente puede evitar de forma activa que los conductores excedan el límite de velocidad utilizando cámaras de reconocimiento de señales de tráfico y bases de datos sobre los límites de velocidad vinculados a señal GPS.

Para Anfac, estos sistemas, combinados con otros sistemas de seguridad activa, servirán para reducir el número de accidentes.

En este sentido, ha señalado que algunos estudios indican que la combinación del asistente de velocidad inteligente con el Control Electrónico de Estabilidad puede reducir las víctimas mortales por exceso de velocidad entre un 5,2 % y un 8,7 %.

Ha recordado que, no obstante, el asistente de velocidad inteligente no limitará la velocidad del vehículo, sino que su función es informar a través de receptores sensoriales que se ha superado el límite de velocidad aplicable y, por tanto, el sistema no evita que un conductor pueda exceder la velocidad del vehículo demandada por el sistema.