Andalucía dice anuncio de Sánchez de entregas a cuenta a CCAA le da la razón

El consejero andaluz de Hacienda, Industria, Energía y Minas, Juan Bravo, ha señalado que el anuncio del presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez, de que efectuará las entregas a cuenta a las comunidades autónomas antes del 10 de noviembre viene a ratificar que, como decía la Junta, se podían hacer.

Bravo, tras asistir a una reunión en Madrid para intentar buscar soluciones al posible cierre de la central de carbón almeriense de Litoral por parte de Endesa, respondía así al anuncio de Sánchez, que anoche dijo en Valencia que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se aprobarán antes de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.

El anuncio se produce después de que el Gobierno esgrimiera un informe de la Abogacía del Estado por el que el Ejecutivo al estar en funciones no podría aprobar un decreto para liberar esos pagos a cuenta.

Bravo ha dicho que, pese a lo que decía la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de que no había vías, la Junta de Andalucía entendía que sí.

"Esto viene a ratificar lo que decíamos, que se podía hacer, que el informe tenía deficiencias en cuanto a planteamientos que se habían hecho y que, cuando hay voluntad, los problemas se solucionan", ha añadido el consejero.

Preguntado por la imposición por Estados Unidos de aranceles a la UE, que afectarían a exportaciones de productos españoles, como el aceite, Bravo ha respondido que es una cuestión que la comunidad autónoma no puede trabajar sola y que es un problema no sólo de España, sino de la UE, que se tiene que involucrar de manera directa "porque estamos hablando no de productos españoles, sino de la UE".