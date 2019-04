(AMP) Dancausa (Bankinter) rechaza que la banca haya sido rescatada y que no pague impuestos

Recuerda que al final del año la entidad habrá pagado 500 millones de costes regulatorios desde 2010

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha cargado contra la tesis de que los españoles tuvieron que rescatar a los bancos con 64.000 millones de euros y que las entidades financieras pagan menos impuestos, dos de los argumentos de algunos partidos políticos como Unidas Podemos para impulsar la creación de nuevos gravámenes o la subida de los impuestos al sector bancario.

"Lo que está calando en la sociedad es que hemos sido rescatados y que no pagamos nada, y no es cierto", ha defendido durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2019.

Dancausa ha explicado que no se rescató a la banca, sino a los depositantes de las cajas de ahorro, que desaparecieron por la "gestión imprudente" de sus gestores políticos. Además, ha recordado que de los 64.000 millones del rescate, unos 22.000 millones salieron del Fondo de Garantía de Depósitos, que pagan los propios bancos.

"Esto significa que no solamente los bancos no hemos sido rescatados, sino que hemos contribuido al rescate de los que han tenido problemas. Es un mantra que se debe corregir", ha aclarado la consejera delegada.

Además, Dancausa ha desmentido que la banca pague menos impuestos que el resto de sectores, ya que Bankinter paga un tipo efectivo del 27%, mientras que las empresas de otros sectores pagan el 25%.

"Al final, para un banco como Bankinter, que no ha recibido ayudas, que por el contrario ha contribuido a ayudar a los bancos que han tenido problemas y que no ha tenido en sus balances ningún tipo de activo diferido, que digan que nos tienen que poner más impuestos porque no los pagamos, es bastante irónico", ha criticado.

La directiva también ha recordado que recientemente las entidades financieras han tenido que hacerse cargo del abono del impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD), que además no se pueden repercutir el IVA, que pagan tasas y contribuyen al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución.

Además, Dancausa aboga por dejar el IAJD "como está", frente a la propuesta de algunos partidos de modificarlo. "Lo que pedimos es seguridad jurídica en todo, porque si no el problema que nos encontramos es que es muy fácil echar la culpa a la banca. Si ya está aclarado y se sabe lo que tiene que pagar cada parte, mi opinión es que no lo tocaría", ha señalado.

Con todo, ha apuntado que en el año 2010 los costes regulatorios que pagó la entidad eran de 10 millones de euros, mientras que en 2018 pagó 83 millones y este año ascenderán a 100 millones, lo que significa que, en nueve años, Bankinter pagará 500 millones de euros de costes regulatorios.