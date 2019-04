(AMP) Bankinter cerrará la compra de Evo Banco y Avantcard en mayo

Espera obtener las autorizaciones de los reguladores en dos o tres semanas

Bankinter cerrará la adquisición del negocio minorista de Evo Banco y de la filial de crédito al consumo en Irlanda, Avantcard, en el mes de mayo, según ha avanzado la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2019.

Dancausa ha señalado que de momento "no hay novedades" sobre la operación, debido a que el banco se encuentra a la espera de obtener las autorizaciones pertinentes por parte de los reguladores, lo que confía en que suceda en las próximas semanas, y será entonces cuando Bankinter informe sobre la nueva estrategia digital de la entidad.

"Ahí os contaremos la nueva estrategia digital en la que está trabajando Bankinter, en dos o tres semanas como máximo, y en mayo la operación quedará ya cerrada", ha asegurado Dancausa, quien sí ha adelantado que el actual consejero delegado de Evo Banco, Enrique Tellado, seguirá al frente de dicha entidad.

Con estas incorporaciones, el Grupo Bankinter impulsará tanto su diversificación geográfica, al entrar en un nuevo mercado de la eurozona, como la de su cartera de clientes, al sumar usuarios de perfil más joven y 100% digital.

El pasado mes de septiembre, Bankinter anunció la adquisición de Evo Banco. Tan pronto obtenga las aprobaciones pertinentes incorporará a su grupo esta nueva línea de negocio, enfocada en la banca de particulares exclusivamente digital.

Durante la junta de accionistas que la entidad celebró el pasado 21 de marzo, la directiva recordó que el objetivo de la adquisición es potenciar su apuesta por la banca digital, apalancándose en el valor de la marca Evo y en su base de clientes con una media de edad más joven, de un marcado perfil digital, con alto margen de crecimiento y que permitirá a Bankinter incrementar su cuota de mercado en este negocio.

Dancausa ha reconocido este jueves que "sacar adelante" Evo es uno de los principales proyectos de la entidad para este año, en el que invertirá suficientes medios, ya que hay bancos que nacieron digitales y tuvieron un éxito "muy relativo" porque no se trata de una tarea fácil. Con la compra de Avantcard, la entidad estará presente ya en tres países, y no descarta crecer en algún otro, si bien se trata de una posibilidad y no hay nada cerrado al respecto.

PREFIERE SEGUIR EN SOLITARIO

En cuanto a la opción de que Bankinter crezca de manera inorgánica, Dancausa ha descartado que haya planes para adquirir alguna otra entidad, aunque una vez que pase el tiempo suficiente para tener integrados Evo Banco y Avantcard en sus libros y cultura se planteará si acometer nuevas operaciones.

Sin embargo, Dancausa ha asegurado que la entidad no está pensando en fusionarse o integrarse con nadie, ya que cuenta con potencial de crecimiento y es un banco "sano y capitalizado con un montón de fortalezas" que le hacen confiar en que seguirá adelante con éxito en solitario.

Además, la directiva se ha mostrado escéptica con los beneficios de tener una mayor dimensión mediante integraciones. "Por regla general, las fusiones son en una primera etapa algo duro para los que las sufren y una oportunidad para los que están fuera y en una etapa posterior, puede que se aprovechen las ventajas de tener una mayor dimensión, pero yo soy algo escéptica en eso y por eso preferimos seguir como estamos y crecer por nuestros propios medios", ha apostillado.

La consejera delegada mantiene su previsión de que 2019 sea un año récord para la entidad, que crecerá en beneficio y en todos sus márgenes. En el primer trimestre, registró un beneficio neto de 145 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, a pesar del entorno de tipos de interés existente.

Dancausa ha señalado durante la presentación de resultados que las cifras del primer trimestre "dan continuidad y regularidad" a las de trimestres anteriores, siendo "muy sostenibles" y "sin grandes altibajos".

"Estos resultados están basados en el mayor crecimiento de todas y cada una de las líneas de negocio y, en términos agregados, hemos vuelto a conseguir récord en inversión crediticia y recursos minoristas, y seguimos teniendo la tasa de morosidad más baja del sistema", ha destacado la consejera delegada de Bankinter, quien ha asegurado que se trata de "resultados satisfactorios".