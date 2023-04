AMP.- Enríquez prevé que en 2023 Vocento irá "mucho más allá" de medios de información tras un 2022 "difícil"

Los accionistas aprueban todas las propuestas de acuerdo, entre ellas, la distribución de un dividendo de 5,5 millones de euros

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, ha calificado el año 2022 de "difícil desde la perspectiva profesional de negocio" y ha augurado que en 2023 el mercado empezará a considerar al grupo "como una compañía que va mucho más allá de los medios de información generalistas", después de que su sección de Diversificación suponga un tercio del margen de la empresa.

"El año 2022 ha sido un año difícil desde la perspectiva profesional de negocio", ha reconocido este martes Enríquez durante su intervención en la reunión de la Junta General de Accionistas 2023, celebrada en Bilbao y presidida por Ignacio Ybarra.

Al concluir su discurso, el consejero delegado de Vocento ha mandado un agradecimiento a todos los trabajadores del grupo tras un año "difícil" profesionalmente y personalmente. "Si ha sido difícil profesionalmente, personalmente no lo ha sido mejor. En la cúspide de mis agradecimientos, al presidente Ybarra por la paciencia, por la comprensión y por la generosidad demostrada conmigo en este año que ha sido regular", ha señalado.

Entre las dificultades a las que se ha enfrentado el grupo, Enríquez ha relatado que en 2022 se ha visto "cómo se plasmaba con toda su crudeza la dificultad que tiene la gestión de medios de información, especialmente medios de información generalistas", en estos momentos, debido a, entre otros motivos, los efectos económicos provocados por la guerra de Ucrania.

Por ello, ha ensalzado la importancia que cobra el proceso de Diversificación que inició Vocento en el año 2016. "Creemos que en el año 2022 se han diseñado las bases de lo que va a ser el desarrollo futuro de este grupo en los próximos ejercicios con el desarrollo de Relevo, la confirmación de la columna Clasificados, el desarrollo del vertical de Gastronomía, la división de servicios digitales, fundamentalmente para Pymes, y con nuestra agencia independiente", ha explicado.

En su discurso, el consejero delegado de Vocento ha explicado que "no se puede tener una empresa sostenible con pretensiones de rentabilidad si no crece por la línea de ingresos: "Y así ha sido, con un crecimiento del 5,2%".

LA PUBLICIDAD NACIONAL Y LOCAL, "MUY DESIGUALES"

Ese crecimiento de ingresos, según ha precisado Enríquez, proceden principalmente de las suscripciones digitales y de la publicidad. Sobre la publicidad, cuyos ingresos han crecido un 4% en 2022, ha subrayado que hay que analizar dos vertientes "muy desiguales": La publicidad nacional y la publicidad local.

En concreto, ha recalcado que la publicidad nacional, fundamentalmente digital, tiene "muchos problemas" en un desarrollo que no se corresponde con el que tenían previsto en los años prepandemia, con la "no satisfacción" de los objetivos del grupo y de la industria en general. No obstante, la publicidad local se ha comportado en 2022 "con mucha firmeza". De este modo, Enríquez ha indicado que la publicidad local se ha comportado "con mucha estabilidad" con un crecimiento del 6,1%.

En este punto, ha vuelto a hacer referencia a los "inconvenientes" a los que se ha enfrentado el grupo en 2022, fundamentalmente los costes de materias primas, que "ya se habían incrementado" por la crisis de suministro y de transporte tras la Covid-19, pero que "se han visto agravados con la guerra de Ucrania".

Precisamente, el grupo ha visto "multiplicar" el coste del papel, de las planchas o de las tintas por 2,5 veces, así como el coste de la energía. "El coste de las materias primas, fundamentalmente papel, ha supuesto un impacto no presupuestado de la producción de aproximadamente 4,5 millones de euros, mientras que el de la energía en 2 millones de euros", ha comentado Enríquez.

2023, UN AÑO MARCADO POR LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

"En un año marcado por las campañas electorales, seguimos trabajando para satisfacer la necesidad de información independiente y rigurosa", ha añadido en su intervención Ybarra, que también ha destacado la "incertidumbre" provocada por el conflicto bélico en Ucrania.

Entre los principales hitos del grupo en 2022, ha hecho hincapié en el "fuerte crecimiento" de ingresos por diversificación y en el incremento de los ingresos totales de 5,2% respecto a 2021; las suscripciones digitales un 28% por encima del objetivo; un crecimiento del 4,1% en publicidad. Además, ha celebrado el cumplimiento del objetivo marcado sobre el EBITDA (33,5 millones de euros en 2022), "pese al aumento de costes de papel y la energía".

Por otro lado, Ybarra ha asegurado que el compromiso con la sostenibilidad de Vocento "va más allá del cumplimiento normativo" que se exige. "Somos conscientes de nuestro deber de ser una compañía sostenible y comprometida. Nos mantenemos firmes a nuestros compromisos adquiridos hace años, reflejados en el Plan Estratégico 21-22, completado con éxito", ha apostillado.

Entre las acciones concretas llevadas a cabo el año pasado por el grupo, el presidente del Consejo de Administración ha puesto como ejemplo la instalación de 2.819 plantas fotovoltaicas en sus centros de impresión.

"Ayudamos a construir una sociedad más inconformista a través de la innovación en el mundo de la comunicación. Nuestra labor es ofrecer información veraz y contrastada que contribuya a construir una ciudadanía con criterio", ha concluido Ybarra.

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Los accionistas han aprobado las cuentas anuales individuales y consolidadas y el Informe de Gestión Individual y Consolidado, correspondientes al ejercicio 2022, así como la propuesta de aplicación de los resultados del citado ejercicio, que alcanzan la cifra de beneficios por importe de 13,7 millones de euros.

De ellos, la cantidad de 5,5 millones de euros se destina al pago de un dividendo ordinario, a razón de aproximadamente 0,046 euros brutos por cada acción de Vocento; y la cantidad de 8,2 millones de euros se destinará a las reservas voluntarias de la sociedad.

También han dado luz verde a la aprobación del informe sobre la información no financiera del grupo de 2022; de la gestión del Consejo de Administración; o a la compensación de pérdidas acumuladas por resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 172 millones de euros contra el saldo existente en la cuenta de reservas voluntarias.

Asimismo, han reelegido a PWC como auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2023 y 2024; y a Ignacio Ybarra como consejero Dominical de Vocento y, por lo tanto, de su continuidad en el cargo de presidente del Consejo de Administración.