Amor (ATA) insiste en que Garamendi no es un falso autónomo "ni por asomo"

El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no es un falso autónomo "ni por asomo" y ha recordado que factura gastos de representación a la CEOE y a otras muchas empresas.

Así lo ha indicado Amor en una rueda de prensa celebrada este lunes para presentar el XVII Barómetro de la asociación, donde ha sido preguntado por la información publicada en el diario La Razón y que asegura que el presidente de la CEOE cobró de Cepyme como falso autónomo.

"Un falso autónomo no se organiza su trabajo, sino que sigue directrices de superiores, y ese no es el caso de Garamendi", quien es autónomo desde hace muchos años y no se le puede comparar, por ejemplo, con un fotógrafo de prensa, ha subrayado el presidente de ATA.

Hace dos meses, en febrero, el presidente de la CEOE ya modificó su relación laboral con la patronal al pasar de autónomo a asalariado con un contrato de alto directivo retribuido con un sueldo cercano a los 400.000 euros brutos al año, un 9 % superior al de hace cuatro años.

Tras conocerse este hecho, le llegaron muchas críticas desde el Gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, arremetió en un mitin contra la élite de la patronal y su "festín" salarial, mientras reclama "sacrificios salariales a los de abajo".