Amor (ATA) cree que los datos de paro son "terribles" y que "lo peor está por llegar"

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, cree que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre conocidos este martes son "terribles" y que "lo peor está por llegar".

De hecho, Amor cree que "los datos del segundo trimestre van a ser escalofriantes", ya que hay que tener en cuenta que esta EPA de enero a marzo solo incluye los datos de dos semanas que abarcan el estado de alarma.

"Vamos a ver una importantísima caída del empleo, donde vamos a ver cifras de paro que ya creíamos olvidadas", ha remarcado, tras apuntar que, "desgraciadamente", la tasa de paro se acercará al 20%.

Por ello, Amor ha insistido en que "o el Gobierno se toma seriamente la opción de apoyar a las empresas, a los autónomos y al tejido productivo, o quedan muchos años de sufrimiento".

El presidente de la federación ha señalado que hoy mismo se ha conocido que el Gobierno, que había anunciado una moratoria en las cotizaciones sociales, la ha limitado a muy pocas actividades y ha dejado fuera a sectores tan importantes como la construcción, transporte o actividades profesionales.

"Así no, así no es como se apoya al tejido empresarial", ha añadido Amor, tras remarcar que "se está viendo que se anuncian medidas a bombo y platillo, pero son medidas que no están llegando ni a las empresas ni a las pymes ni a los autónomos".

De hecho, ha remarcado que "las líneas de liquidez llegan con cuenta gotas y que más de 800.000 pymes y autónomos han solicitado créditos, pero que no son ni 200.000, con los datos de hoy, a los que les ha llegado esta línea de liquidez".