Amazon lanza un herramienta interactiva para mejorar la experiencia de compra de muebles 'online'

Amazon lanza 'Showroom', una nueva herramienta interactiva de compra de muebles que permitirá a los clientes visualizar los productos del hogar en una sala de estar virtual, personalizable que permitirá ayudar en su decisión a la hora de comprar 'online' y con la que reta a firmas como Ikea.

En concreto, esta innovación complementa las funcionalidades de compra ya existentes, Discover y AR View. Con Amazon Discover, los clientes reciben recomendaciones para el mobiliario perfecto, que pueden personalizar enlazando o desenlazando las imágenes de los productos a través de un 'Me gusta' o 'No me gusta', mientras que con Amazon AR View se puede proyectar y posicionar una imagen tridimensional del mueble seleccionado en su propia casa a través de un 'smartphone'.

Amazon Showroom es una sala de estar virtual donde los clientes pueden personalizar el color de la pared y el acabado del suelo, según sus preferencias y equiparla individualmente con artículos decorativos y muebles, según explicaron a Europa Press fuentes de la compañía.

De esta forma, los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de productos como lámparas de pie, sillones y sofás, cuadros y decoración de pared, alfombras, así como mesas auxiliares y de centro en diferentes estilos para inspirarse, compartirlo con la familia y amigos o guardar el diseño como borrador para posteriores decisiones de compra.

Esta herramienta interactiva cuenta con una mecánica fácil y sencilla, ya que con un 'clic', el cliente puede personalizar el color de las paredes y del suelo según sus preferencias. Además, al seleccionar un artículo del showroom, los clientes disponen de tres opciones: mostrar los detalles del producto, reemplazarlo o mostrar una lista de todos los artículos de la estancia.

REAFIRMA APUESTA POR EL SECTOR DEL MUEBLE

El gigante del comercio electrónico refuerza así su apuesta por el sector del mueble, después de que lanzara en febrero las líneas Movian y Alkove, dos nuevas marcas propias de muebles que se sumaban a la gama que tiene la multinacional en el segmento del mobiliario de hogar.

La plataforma amplió su línea de hogar con estas referencias que ofrecen a los consumidores piezas con estilo para el salón, comedor, dormitorio y otras estancias y busca ofrecer piezas versátiles que se adaptan a diferentes estilos de vida. Además, introdujo en estas marcas artículos de iluminación, accesorios y textiles.

Movian ofrece una colección flexible y práctica de muebles modernos de inspiración escandinava y que cuenta con artículos de calidad de diseño, mientras que Alkove es una marca de gama alta para clientes que buscan diseño y materiales de alta calidad.