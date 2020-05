(AM2)De Cos ve "insuficiente" la respuesta de UE al Covid y pide "sacar del debate político" el acudir al MEDE

El gobernador señala que las medidas aprobadas no llegan al 5% del PIB cuando el déficit previsto en la UE en 2020 y 2021 roza el 12%

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha tildado de "insuficientes" las respuestas acordadas hasta el momento por los diferentes Estados en el seno de la Unión Europea para afrontar las consecuencias del Covid-19 y ha reclamado "sacar del debate político" la eventual solicitud de asistencia financiera al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Asimismo, ha abogado por "compartir esfuerzos" a la hora de buscar financiación y lograr "condiciones comparables" entre los países "a tipos reducidos", al margen de los programas de compra del Banco Central Europeo (BCE).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, a la que ha acudido para analizar los efectos de la crisis del coronavirus, ha señalado "la inexistencia de un esquema de compartición de esfuerzos fiscales" como "la principal carencia" de la UE para afrontar la crisis.

Es más, ha advertido de que las medidas ya acordadas, como recurrir al presupuesto europeo, la cobertura de las prestaciones al desempleo o la asistencia financiera del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o del MEDE, pese a ser "medidas válidas de alivio a corto plazo", "no pueden suplir" esta falta de mecanismos para mutualizar deuda.

Para ello, ha propuesto un fondo de recuperación orientado a financiar a corto plazo el gasto público, y a medio plazo los sectores productivos, y la emisión de deuda con cargo a un presupuesto europeo que, considera, debe ampliarse.

Así, ha asegurado que este endeudamiento permitiría contar con "un activo seguro mutualizado" para reducir intereses y "romper el vínculo entre el soberano de cada país y sus entidades crediticias, a la vez que aumentaría la eficacia de la política monetaria, al facilitar la aplicación de los programas de compra de activos".

"MUTUALIZAR NO SIGNIFICA QUE NO HAYA QUE PAGARLO"

Respecto a la posibilidad de emitir deuda perpetua, o las diferentes modalidades de emisión para compartir riesgos entre los Estados, ha pedido "no ofuscarse en algunos aspectos concretos", pues considera que es un asunto "tremendamente complejo" y "no es tan importante".

Por otro lado, también ha subrayado que, al hablar de mutalización, "eso no significa que no vaya a pagar uno", sino que simplemente se va "a pagar conjuntamente" para aprovechar la mayor credibilidad y, por ende, bajos tipos de interés "como instrumento de solidaridad". "Pero, por supuesto, eso no significa que no haya que pagarlo", ha aseverado.

"NO DRAMATIZAR LA DECISIÓN DE ACUDIR AL MEDE"

Preguntado por los grupos por la posibilidad de que el Gobierno solicite la asistencia financiera a las autoridades comunitarias, ha recordado que el alcance de esta "facilidad" es "reducida" --"dos puntos de PIB es poco, pero bueno, es una línea que está ahí"-- y ha pedido no "dramatizar" una posible solicitud ni recurrir a esta circunstancia en el debate político.

"Trataría de no dramatizar la decisión de acudir al MEDE. El Gobierno decidirá en su caso y en su momento si es apropiado, pero trataría de sacarlo del debate político, la verdad", ha incidido, y ha argumentado que, al utilizarlo como argumento, se está "mezclando la decisión sobre acudir a esos dos puntos de PIB con lo que es un eventual rescate, como los que se produjeron en la anterior crisis". "Ahora no estamos en esas", ha dicho.

AUMENTAR LA RESPUESTA EUROPEA "NO ES OPCIÓN, SINO NECESIDAD"

Para el gobernador del Banco de España, la respuesta adoptada hasta el momento por los países europeos es "insuficiente", ya que considera que "existe claramente margen para potenciar la respuesta a la crisis". Algo que, ha apostillado, "dada la magnitud" de esta emergencia, "no es opción, sino necesidad".

De hecho, considera que las medidas adoptadas por el momento tienen un "volumen demasiado modesto" y "su naturaleza no es la más adecuada para orquestar una respuesta fiscal común". El gobernador ha comparado el volumen de las medidas aprobadas, inferiores al 5% del PIB europeo, con un volumen de déficit previsto para la UE en 2020 y 2021 de casi el 12% del PIB.

En materia de política monetaria, ha defendido las actuaciones adoptadas hasta ahora por el BCE, que considera que ha actuado "de forma tajante", si bien estima necesario que esta política "se mantenga dispuesta a actuar adicionalmente si las condiciones lo hacen necesario".

"En el Consejo del Gobierno del BCE hemos reiterado nuestra disposición a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la economía del área euro a superar las profundas dificultades", ha aseverado, incluyendo aumentar el volumen de compra de activos, su duración y "ajustar su composición", con el fin de "eliminar cualquier obstáculo que pueda impedir una transmisión efectiva de la política monetaria y evitar los riesgos de fragmentación del área euro".