Álvarez (UGT): "Vamos a un otoño de grandes movilizaciones por los salarios"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que se avecina un otoño "presidido por las grandes movilizaciones" de trabajadores para acabar con el bloqueo de la negociación para la revalorización de los salarios en un contexto de elevada inflación.

"Que la patronal no se equivoque (...) las organizaciones sindicales tenemos que movilizar a los trabajadores que están con los convenios bloqueados para que se llenen las calles, para que las fabricas y los centros de trabajo paren y consigamos romper esta barrera que nos impide poder mantener los salarios", ha afirmado durante la concentración convocada por UGT y CCOO ante la CEOE.

Bajo el lema "Salario o conflicto" los sindicatos han convocado concentraciones este miércoles frente a las sedes de organizaciones empresariales por todo el país.

Álvarez ha dicho que por la vía de la conflictividad los sindicatos están ganando "la batalla de los salarios" y que la CEOE tiene que ser consciente de ello, ya que la mayoría de los convenios que se han firmado en 2022 tiene cláusula de revisión salarial y aumentos que superan el 3,5 %.

En su opinión, es necesario un acuerdo marco general entre UGT, CCOO y CEOE para que la negociación colectiva "fluya" y se acabe con la conflictividad social.

Ha pedido a la patronal que vuelva a la mesa de negociación, después de que a principios de mayo se cerrara sin acuerdo para 2022 porque para los sindicatos era indispensable recuperar la cláusula de revisión salarial ligada a la inflación, mientras que para la CEOE era inasumible.

"No es verdad que las empresas no ganen dinero, que no estén en una buena situación para poder afrontar aumentos de salarios, están en una buena situación para poder aumentarlos y si no habrá lucha, habrá conflicto", ha advertido el líder de UGT.

Álvarez también ha dicho a la CEOE que los sindicatos están en su derecho de pedirle al Gobierno que revise antes de que acabe el año el salario mínimo interprofesional (SMI), porque "la inflación está absolutamente desbocada y la ley prevé que cuando eso sea así haya una revisión del SMI".

"No vamos a dejar a la gente que gana 1.000 euros sin aumento de salarios por la cerrazón de la CEOE", ha añadido.