Álvarez (UGT): Sería un fracaso monumental que no hubiera acuerdo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado "imperdonable" que por tacticismo político no se cierre un acuerdo y ha afirmado que sería "un fracaso monumental" que los partidos de izquierda no llegaran a un pacto de investidura, de lo que tendrían que responder todos "los actuantes".

Álvarez, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en un simposio sobre el futuro del empleo y de las relaciones laborales en el marco del Congreso Español de Sociología, ha manifestado que nadie ve "con buenos ojos" que se convoquen unas nuevas elecciones, y en su opinión sería "lamentable" e "indigno" que no se llegara a un acuerdo.

España "no puede esperar" más y tampoco los ciudadanos, que necesitan soluciones, ha dicho el dirigente sindical, que ha recordado que las izquierdas tienen una mayoría muy amplia para poder abordar "todas las carencias y las necesidades sociales".

Si no se alcanza un acuerdo para la investidura, deberán responder "los actuantes, no uno solo", ya que sería "imperdonable" que los ciudadanos que tienen necesidades no las vieran cubiertas "por la incapacidad de llegar a acuerdos de los partidos políticos que se presentaron con un programa de izquierdas y ahora tienen que fusionarlos".