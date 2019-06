Álvarez (UGT) pide a PSOE y Podemos que "se entiendan" para evitar la repetición de elecciones

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este lunes al PSOE y Unidas Podemos que lleguen a un "entendimiento" para evitar el "fracaso colectivo" que supondría la repetición de las elecciones generales.

"En el momento en el que estamos, tanto el PSOE como Unidas Podemos deberían empezar a pensar que las elecciones no pueden repetirse, que sería un gran fracaso colectivo. El resultado de las elecciones obliga al entendimiento y a un acuerdo político amplio", ha señalado el dirigente sindical en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Álvarez, que se reunirá esta tarde con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la actitud "contradictoria" que mantienen PP y Ciudadanos, ya que por un lado no quieren abstenerse para que gobierne Pedro Sánchez, pero tampoco quieren que pacte con partidos independentistas para garantizarse la investidura.

"Es como si estuvieran deseando que hubiera otras elecciones y es un círculo que no se puede cerrar si alguien no lo rompe", ha añadido Álvarez, que aunque cree que "no hay idea" de ir a nuevas elecciones, la izquierda lo tiene difícil por los "cordones sanitarios" que se le están poniendo.

"A pesar de que hay una mayoría clara de izquierdas en el Parlamento, es bastante complejo tirarla adelante, sobre todo por esta especie de cordones sanitarios que sólo se ponen hacia la izquierda, no hacia la extrema derecha, aunque sea claramente fascista o franquista", ha afirmado.

El secretario general de UGT ha indicado además que, aunque PSOE y Unidas Podemos parecen estar hablando sólo de "sillas" a la luz de lo que trasciende en prensa, también deben estar hablando de contenidos. "Hay que ponerse a trabajar en un programa de gobierno", ha declarado Álvarez.

Precisamente, de programa y contenidos es de lo que quiere hablar Álvarez con Iglesias en la reunión que mantendrá esta tarde junto a su homólogo de CCOO, Unai Sordo. En opinión del líder de UGT, en esta legislatura hay una "mayoría clara" para cambiar las políticas económicas y laborales en el Congreso y el Senado.

"Desde el punto de vista sindical es mucho más importante conocer el programa de gobierno en relación a las pensiones, derogación de reformas laborales, políticas presupuestarias, etc. A partir de aquí, el cómo se establece el nuevo Gobierno tendrá importancia, pero depende mucho más del presidente y de las posiciones políticas de sus socios", ha explicado Álvarez.

El dirigente sindical se ha mostrado abierto a reunirse con Pedro Sánchez si así se lo pide el presidente en funciones, con quien, por otra parte, ha tenido contactos, aunque no en persona, durante las últimas semanas.