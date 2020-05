Álvarez (UGT) pide a las administraciones que "se pongan las pilas" con Nissan y reclama un plan renove

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este viernes que el sindicato hará todo lo posible para que Nissan no cierre su planta de Barcelona y se logre una solución alternativa y, en este sentido, ha pedido a las administraciones que "se pongan las pilas" para evitar el cierre.

"Sabemos que hay una primera decisión, pero nosotros vamos a trabajar, sobre todo desde la movilización y exigiendo a las administraciones que se pongan las pilas para que sea posible una solución", ha dicho Álvarez en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

El dirigente sindical ha recordado que España exporta más del 80% de lo que produce. "Aún así, estamos en esta situación en parte por una falta de previsión de los gobiernos sí, pero sobre todo porque en España hay un problema de fondo, que va más allá de las negociaciones políticas, y es que tenemos muchas fábricas de coches pero no tenemos tecnología, centros de investigación y desarrollo, y eso hace que cuando las empresas toman decisiones, como en este caso, sea mucho más fácil para ellas irse porque no se tienen que llevar el 'know how'", ha argumentado.

Por ello, el líder de UGT ha instado a poner en marcha un plan renove en el sector del automóvil que podría ayudar a que las multinacionales que quedaran en España. "Si no lo hacemos, lo de Nissan es solo el principio y estamos hablando de un sector con más de medio millón de puestos de trabajo directos e indirectos en nuestro país", ha advertido.

Álvarez ha señalado que hay que intentar que las decisiones tomadas a raíz del coronavirus y la caída de ventas del mes de abril "no se consoliden". El dirigente sindical cree que el mercado del automóvil en España se va a reactivar, pero ha insistido en que se necesita dar soporte tecnológico a las empresas.

Asimismo, Álvarez ha reclamado un Pacto de Estado por la Industria porque considera que el cierre de la planta de Nissan "sólo es el principio y el primero" de más anuncios de este tipo.