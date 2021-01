Álvarez (UGT): No olvidaremos el SMI y lo diremos en la calle si es posible

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato no va a dejar de reclamar la subida del salario mínimo (SMI) interprofesional para 2021 y que lo reclamará en la calle "si la pandemia lo permite".

"Podemos subirlo ahora, manteniendo la paz social y el buen rollito, o ya veremos", ha asegurado Álvarez en un encuentro con los medios de comunicación, en el que ha confirmado que ya están hablando con CCOO de movilizaciones si el Gobierno no rectifica respecto al SMI.

Ha asegurado que la opción de subirlo un 0,9 % -como las pensiones y los salarios públicos- "no es aceptable", aunque ha explicado que el Ministerio de Trabajo no ha puesto encima de la mesa esa posibilidad.

Este jueves ha arrancado la negociación para la tercera prórroga de los ERTE, una mesa en la que en principio estaba previsto que también se retomara la negociación del SMI, prorrogado temporalmente en los 950 euros mensuales brutos de 2020.

UGT mantiene que hay que subirlo a 1.000 euros y rechaza que su subida afecte a los sectores más afectados por la pandemia como la hostelería o la restauración, dado que se trata de sectores sujetos a convenio.

"Otra cosa son las camareras de piso", ha dicho Álvarez, que ha recordado que se trata de un trabajo habitualmente subcontratado a empresas de servicios integrales que pagan el SMI, uno de los efectos de la reforma laboral de 2012.

Es la misma situación de los trabajadores auxiliares de las residencias de ancianos, la mayoría mujeres, o de las cuidadoras de mayores a domicilio, también afectadas por el SMI, según ha explicado Álvarez, que ha denunciado la hipocresía del Gobierno al reconocer su importante labor en la pandemia pero sin corresponderla con una subida salarial.

Asimismo, ha recordado que también se cobra el SMI en algunos servicios que son pagados por la propia administración pública, como es el caso de la seguridad privada subcontratada para edificios públicos.

PRÓRROGA DE LOS ERTE

Respecto a la negociación para mantener las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo rápido -"si puede ser hoy mejor"- para dejarlos como están ahora mientras dure la pandemia.

"Esperamos que el Gobierno no saque ningún conejo de la chistera", ha dicho Álvarez, que también ha instado a la CEOE a que no pida "lo que no están reclamando las patronales de Francia o Alemania", en referencia a una eventual flexibilización de la cláusula de salvaguarda del empleo para las empresas que se han beneficiado de las exoneraciones a los ERTE.

Para Álvarez el mantenimiento del empleo es el mínimo exigible y ha considerado que no hay margen de negociación al respecto, toda vez que en la anterior prórroga ya se eximió de su cumplimento a las empresas en quiebra.

Por su parte, UGT planteará extender el llamado "contador a cero" para la prestación por desempleo en la misma medida en que se prorroguen los ERTE, para que los afectados no consuman su derecho a paro futuro en caso de despido.

Respecto a los retrasos y errores en el pago de las prestaciones asociadas a los ERTE, ha dicho tener constancia de que existen, pero no de su magnitud, y ha pedido al servicio estatal de empleo público (SEPE) que haga un esfuerzo para corregir las incidencias.