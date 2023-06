Álvarez (UGT) llama "mamarracho y sinvergüenza" al líder de Vox en Castilla y León

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado "mamarracho y sinvergüenza" al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y ha alertado de que la experiencia en esta comunidad es lo que "nos espera" en todo el país si PP y Vox llegan a formar Gobierno tras las elecciones.

"Si hay alguna experiencia que conocemos en este país es la experiencia de Castilla y León, y si el compañero de viaje va a ser Vox, ya sabemos lo que nos vamos a esperar", ha dicho antes de participar en unas jornadas en la sede de UGT.

"A partir de ahora le voy a llamar mamarracho, porque si él me llama comegambas, yo le voy a llamar a él mamarracho y sinvergüenza", ha insistido Álvarez en referencia al líder de Vox en esta comunidad.

"A mí me parece que no se puede continuar ocultando y no decir a los ciudadanos qué es lo que piensan (en el PP), y en ese sentido las organizaciones sindicales tenemos un compromiso con los trabajadores y con este peldaño de derechos que hemos conseguido".