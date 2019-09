Álvarez (UGT) lamenta la segunda oportunidad perdida y espera que tras el 10N haya "más voluntad de acuerdo"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado, en una "mañana triste", que los partidos progresistas hayan perdido una segunda oportunidad de formar Gobierno, al tiempo que ha animado a los ciudadanos a "levantarse" porque "llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sitio". Además, ha esperado que, tras las elecciones del 10N, haya "más voluntad de acuerdo y de entendimiento".

Así se ha expresado este miércoles el dirigente sindical en Valencia, al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la convocatoria de nuevas elecciones, después de reunirse con el alcalde del 'cap i casal', Joan Ribó.

"Es una mañana triste, es la segunda oportunidad que se pierde. Que no se haya podido materializar un gobierno de progreso me parece que es un elemento negativo, pero llorar sobre la leche derramada no me parece que nos lleve a ningún sitio, o nos lleva a uno en el que a algunos les gustaría que se encontraran los trabajadores de nuestro país, en el desánimo y la desilusión", ha señalado Álvarez.

En este contexto, ha exigido a las fuerzas políticas "claridad" y ha sostenido que "hay que levantarse", al tiempo que ha pedido a los trabajadores "renovar los ánimos". "Los que se lo han llevado todo estos últimos años van a estar pensando que tienen una nueva oportunidad. No les demos una oportunidad y seamos capaces de tener un parlamento con una mayoría de progreso, seguramente con más voluntad de acuerdo y de entendimiento", ha pronosticado.

Preguntado por quién considera que es el máximo responsable, Álvarez ha subrayado: "Entre todos la mataron y ella sola se murió". "No vamos a buscar culpables ni responsables exclusivos. La izquierda es plural, no la unen los intereses económicos que unen a la derecha, que hace que sin más llegue a acuerdos, hay muchos más matices", ha apuntado.

"Este tiempo y experiencia nos tiene que llevar a que no se cometan errores que se han cometido para llevarnos a la situación en la que estamos. A veces hay que sentarse, volver a sentarse y estar sentados el tiempo que haga falta, cuando delante tienes unos intereses tan importantes como los que en estos momentos hay en nuestro país", ha indicado.

En este sentido, ha resaltado que España tiene "una gran oportunidad de mejorar la vida de la mayoría de los ciudadanos". "Hay que ponerse manos a la obra", ha apremiado.

DEROGAR LA REFORMA LABORAL Y DE PENSIONES

Asimismo, ha reiterado que pretenden la derogación de las reformas laborales, ya que "sobre la actual legislación no se puede construir el futuro y hay que deshacerla", además de restaurar los derechos sociales "que se perdieron durante la crisis" y la derogación de la reforma de pensiones para "iniciar el proceso negociación que permita dar viabilidad económica y financiera a la seguridad social".

Además, ha destacado que las elecciones son una "gran oportunidad de contribuir a que Europa no continúe por la senda en la que ha estado en los últimos años" y cree que se debe trabajar para humanizar todos los procesos de migración y dar una solución al Brexit, la "gran amenaza". "No es lo mismo dar una solución de izquierdas que de derechas", ha advertido.

Respecto al panorama internacional, ha alertado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y ha advertido que el presidente estadounidense, Donald Trump, es "un peligro público para la humanidad".

"Me gustaría tener un Gobierno en España que piense en las personas. Es el camino en el que tienen que encontrarse y evitar los problemas del pasado", ha aseverado Álvarez.