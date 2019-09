Álvarez (UGT) exige seguir adelante con nuevas reformas laborales y el fin de la Ley Mordaza

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido seguir adelante con las reformas laborales y la derogación de la denominada 'Ley Mordaza' para así poder "recuperar derechos y libertades". Así lo ha declarado durante la clausura de los actos de celebración del 130 aniversario del sindicato, que se ha celebrado este domingo en Madrid.

"Es irrenunciable la derogación de las últimas reformas laborales o lo que es lo mismo, un acuerdo de derogación de las reformas laborales, para poder iniciar el camino hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores", ha señalado Álvarez, que incide en que estas reformas "no pueden esperar". "El sistema de relaciones laborales en nuestro país es como un cesto lleno de agujeros, echas agua y no queda una gota", ha criticado.

Y es que, según el secretario general de UGT, el sindicato quiere "recuperar libertades". Por ello, también ha pedido la derogación de la denominada 'Ley Mordaza', que impide que se pueda llevar a cabo "la acción sindical con libertad".

"No vamos a permitir que en una situación que no es de crisis, el mismo rollo nos impida recuperar derechos y libertades", ha advertido, pues lamenta el "run run" que se está escuchando en los últimos días que augura una nueva crisis económica.

RETOS: TECNOLOGÍA, IGUALDAD Y MEDIO AMBIENTE

Álvarez también se ha referido en su discurso a los retos del futuro de los trabajadores en su conjunto, como son la irrupción de la tecnología en el empleo y la consecución de la igualdad.

Sobre la tecnología, ha abogado por "hablar a fondo" de ello, al haberse convertido ya en "el presente". "No vamos a destruir la máquina, pero la máquina no va a destruir el derecho al trabajo, no vamos a revivir otros momentos de la historia de la humanidad, queremos que la máquina haga el trabajo más pesado que pueda, pero la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad", ha comentado.

Por otro lado, ha mencionado la igualdad. En este sentido, ha anunciado que la UGT ha realizado una actualización de su manifiesto fundacional para poder incluir sus compromisos con la igualdad entre hombres y mujeres y con el colectivo LGTBI, con el objetivo de erradicar la "lacra" del machismo y la homofobia en España.

Asimismo, ha añadido que la UGT ha incorporado también su compromiso con el medio ambiente y para combatir el cambio climático. "Tenemos que conseguir que forme parte de las preocupaciones del conjunto de la sociedad y especialmente de los trabajadores", ha comentado, pues "sin planeta no hay empleo", recuerda.

"Queremos dar respuestas a nuevas necesidades", ha apostillado Álvarez, que ha recordado la necesidad de actualizar la organización para poder incorporar las nuevas demandas de los trabajadores en los próximos tiempos.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, ha querido destacar la importancia del sindicalismo en España y ha deseado que siga siendo "fuerte" para poder abordar los "retos" que la sociedad tiene por delante.