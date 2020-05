Álvarez (UGT): "Es evidente que vamos a tener que llegar a un nuevo acuerdo para alargar más los ERTEs"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "es evidente" que Gobierno y agentes sociales tendrán que llegar a un nuevo acuerdo para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio por los efectos que está teniendo la pandemia.

"No es sólo una reivindicación de la patronal, también de UGT, En este tema no hay debate entre trabajadores y empresarios. Si no mantenemos las empresas, no vamos a mantener los puestos de trabajo", ha advertido Álvarez durante su participación en 'Los desayunos de Clicktertulia' y el foro periodístico 'The Experience Club'.

El 30 de junio es la fecha tope de extensión de los ERTEs que, en principio, han consensuado Gobierno, sindicatos y empresarios en el acuerdo que firmaron el lunes de esta semana y que se ha llevado a un Real Decreto-ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Álvarez ha subrayado que es "absolutamente necesario" continuar con los ERTEs y cree que será necesario llegar a un acuerdo antes del 15 de junio para que estos procedimientos se prolonguen hasta final de año, "no para el cien por cien de las empresas", pero sí para los sectores más afectados por la pandemia.

Al mismo tiempo, ha instado al Gobierno a desarrollar, durante el actual proceso de desescalada, un plan de empleo que permita ir recuperando la actividad económica y reincorporar trabajadores de ERTEs a sus puestos, que tenga como "pata" el incentivo al consumo.

En este sentido, ha afirmado que hay que trabajar en figuras tributarias que permitan impulsar el consumo, por ejemplo ver de qué manera se puede reintegrar el IVA "en parte o en su totalidad" en determinados productos a seleccionar, y que podrían ser por ejemplo, los de fabricación española.

"España tiene un problema muy serio desde el punto de vista del consumo. Y si no somos capaces de reactivar el consumo, va a ser muy difícil que podamos hacer ese trasvase de trabajadores que están en ERTEs a las empresas. Creemos que el plan de empleo tiene que tener como base fundamental cómo se estimula el consumo", ha subrayado.

Preguntado por las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebrando el récord histórico de más de cinco millones de perceptores de prestaciones por desempleo en abril, Álvarez ha señalado que no escuchó a la ministra, pero, en todo caso, ha señalado que "nadie se puede sentir orgulloso de que en España haya muchas personas cobrando el subsidio".

"Lo que hay que valorar positivamente es que hayamos por lo menos cubierto a una parte importante de los trabajadores con necesidades. Eso se ha hecho", ha reconocido Álvarez.