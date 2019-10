Álvarez (UGT) cree que la situación económica no es la de 2008 y Sánchez quiere evitar errores de Zapatero

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que la situación económica "nada tiene que ver" con la de 2008 y ha asegurado que el Gobierno tiene "interés" en no cometer o visualizar el error que en su momento cometió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Álvarez, en el marco de la tercera Asamblea Confederal que se desarrolla en Valladolid, se ha referido así a la rebaja por parte del Gobierno de las previsiones de crecimiento del PIB para este año y el que viene en una décima, hasta situarlas en el 2,1 y el 1,8 por ciento, respectivamente.

"Por parte del gobierno hay un interés en no cometer el error o visualizar el error que en su momento cometió Zapatero", ha señalado el máximo responsable de UGT, quien ha afirmado que no se está en la misma situación que entonces.

A este respecto, ha agregado que no van a aceptar que España "entre en una situación de recesión económica ni de crisis" porque a la gente que representan no le aportaría "nada" y ha insistido en que la situación de España "no tiene nada que ver con la de 2008".

En concreto, ha explicado que por lo que el país produce y los servicios que ofrece no está dentro de la situación de crisis de otros países, algo que ha lamentado porque los que más sufren los "envites de la guerra comercial" entre Estados Unidos y China son aquellos que exportan productos de alto valor añadido, que no es el caso de España.

Frente a ello, ha abogado por tomar medidas que pasan por fortalecer el consumo interno, lo que quiere decir que hay que subir los salarios y mejorar las condiciones de los ciudadanos.

A su juicio ésta es "la mejor manera" de "remontar" las consecuencias de una crisis que no es del país pero que tendrá repercusiones en el mismo dado el carácter abierto de la economía y aunque sólo sea por lo que pueda afectar al turismo.