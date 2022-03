Álvarez (UGT) cree que el acuerdo en el sector transporte "permite respirar"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que el acuerdo ofrecido por el Gobierno central para acabar con las protestas en el sector del transporte "permite respirar" aunque "nunca es suficiente".

Álvarez ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada antes de participar, junto a su homóloga en Andalucía, Carmen Castilla, en una asamblea de delegados del sindicato.

El secretario general de UGT ha recalcado que se trata de un paro patronal y no de una huelga y ha matizado que la plataforma que convoca las movilizaciones no está planteando en sus protestas algunos de los problemas principales del sector.

"Hay un fondo que hay que abordar, que a mí me parece que la plataforma no lo está planteado, y que no mejorará en 24 horas ni en un intento de paralización del país", ha subrayado Álvarez.

El representante sindical ha recordado que parte del desequilibrio en el sector se produce porque las grandes compañías deciden qué trabajos hacen y qué parte derivan a los autónomos, que reciben menos beneficios.

Después de transmitir su solidaridad con estos autónomos y con las pequeñas empresas, Álvarez ha apuntado que no ha habido voluntad de plantear esta "injusticia" porque los paros los lideran las macroorganizaciones.

"El detonante del conflicto es el precio del carburante y creo que el acuerdo al que han llegado es un acuerdo que permite respirar. Seguramente no es suficiente, porque nunca es suficiente", ha resumido el secretario general de UGT.

Además de esta valoración, Álvarez ha exigido "respeto" para los trabajadores por cuenta ajena del transporte que desde que comenzaron los paros han sufrido coacciones y agresiones físicas y ha pedido a las fuerzas del orden que les faciliten su trabajo.