Álvarez (UGT) confía en recuperar el empleo cuando pase la pandemia

Pide ir analizando ya la vuelta al trabajo de algunos sectores para no paralizar la actividad

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que los datos del paro del mes de marzo, con millones de trabajadores que están en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), no se pueden comparar "con ningún otro momento de la historia de España", y confiado en poder recuperar el empleo cuando pase la crisis del coronoavirus.

Así lo ha señalado en una entrevista a RNE tras conocerse los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo, donde ha resaltado que hay millones de trabajadores "esperando que pase esta situación para volver a recuperar el empleo".

El líder sindical ha puesto en valor lo "extraordinariamente positivo" de las negociaciones mantenidas entre patronal y sindicatos y el propio Gobierno para poder arbitrar medias que no destruyan definitivamente el empleo.

"Si hay suerte y todo va bien cuando pase esta pandemia, podremos recuperar el empleo", ha añadido, tras apuntar que el impacto de la crisis tiene una relación muy directa con lo que dure la pandemia y la situación de confinamiento.

Álvarez también ha destacado que la destrucción de empleo registrada en el mes de marzo se ha cebado con las mujeres, jóvenes y los sectores más precarios, como el de la restauración o la construcción.

El líder de la organización sindical también ha denunciado que todavía existen un millón de personas que no tienen solventados sus problemas, porque "todavía no les ha llegado ningún tipo de subsidio".

Por otro lado, ha señalado que si efectivamente, como parece indicar, la pandemia tiene un cierto retroceso, "habrá que ver cuáles son los sectores que movilizan a menos personas, porque se trata de que las personas no estén en la calle, y empezar a ver cómo se puede retomar la actividad".

Desde su punto de vista, esto sería bueno que se fuese empezando a pensar y dialogar, porque si no, se acabarán tomando medidas "con improvisación". "Sería bueno que fuésemos pensando cuáles son los sectores productivos con actividad más demandada y de qué manera se puede ir haciendo, porque no hay que olvidar que este confinamiento no tiene el objetivo de parar el país", ha añadido.